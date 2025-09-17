Marbella se suma a la Semana Europea de la Movilidad con una campaña de concienciación

El Ayuntamiento se ha sumado a la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre, con una campaña de ... concienciación que tiene como objetivo fomentar el uso del transporte público. El concejal del ramo, Félix Romero, ha presentado hoy la iniciativa junto al director general del área, Baldomero León, y el representante de la empresa concesionaria Avanza, José Antonio Romero, y ha explicado que «hemos recibido una comunicación expresa de la Unión Europea reconociendo a Marbella como una de las ciudades que impulsa políticas ejemplares en esta materia, tras haber implantado medidas concretas que contribuyen a hacerla más eficiente, saludable y respetuosa con el medio ambiente».

El edil ha precisado que, en el marco de esta acción, «se ha colocado cartelería, tanto en autobuses como en espacios públicos, y se van a repartir folletos en puntos estratégicos para sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de priorizar medios sostenibles frente al vehículo privado».

Asimismo, ha indicado que «hemos reforzado nuestra apuesta por la transparencia medioambiental con la reciente instalación de sensores de calidad del aire distribuidos en distintos lugares del municipio y, en las próximas semanas, se activará un código QR para que los vecinos puedan consultar desde sus teléfonos móviles los niveles de calidad del aire en tiempo real».

Ejes de la estrategia

Romero ha señalado que «otro de los ejes de esta estrategia se centra en el impulso de la movilidad ciclista, con la instalación de nuevos aparcamientos para bicicletas con sensores integrados, que facilitarán la gestión y el uso de este medio», y ha anunciado que este mes se llevará al Pleno la ordenanza reguladora de la zona azul «con el objetivo de seguir mejorando la movilidad, en equilibrio con las necesidades del sector comercial».

Por último, ha asegurado que «nuestro propósito es garantizar un transporte público que contribuya a reducir la huella ecológica y Marbella, como joya turística y municipio comprometido con el medio ambiente, debe liderar esta transformación». Por su parte, el responsable de Avanza ha destacado que «es una campaña necesaria para seguir reforzando la concienciación ciudadana» y ha recordado que «toda la flota está adaptada para personas con movilidad reducida para favorecer la accesibilidad del servicio».