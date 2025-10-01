Marbella tendrá un segundo juez de violencia de género
La plaza judicial se ocupará desde este mes, coincidiendo con el aumento de las competencias de los juzgados de esta materia
Marbella
Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:46
Marbella contará desde este mes de octubre con un nuevo juez de violencia de género. La segunda localidad de la provincia, que ya cuenta con ... un juzgado específico en esta materia, será el destino de una de las 50 plazas judiciales especializadas creadas por el Gobierno. De este medio centenar de puestos, ocho entrarán en funcionamiento este mes, y uno de ellos serán el de Marbella, mientras que los 42 restantes llegarán en diciembre.
Las 50 plazas supondrán un aumento de jueces del 42%, que será muy superior al incremento de carga de trabajo calculado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un 12,9% de media. La medida está contenida en la Ley 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Nuevas competencias
La incorporación del nuevo juez de Marbella llega con nuevas funciones. Desde este próximo viernes 3 de octubre los juzgados y secciones de violencia de género también asumen nuevas competencias, ya que se ocuparán de todos los delitos contra la libertad sexual o la trata de seres humanos cuando la víctima sea mujer, no solo de los cometidos por la pareja o expareja, como hasta ahora.
El objetivo del Ministerio es «garantizar» no sólo un mejor servicio y protección a las víctimas, sino también «la seguridad de las mujeres y evitar cualquier revictimización». Respecto a la carga de trabajo que implica la ampliación de competencias, Justicia sostiene que «ese incremento será paulatino, según se vayan dando nuevos casos, ya que los procedimientos en curso se seguirán viendo en los juzgados o secciones de instrucción en los que están de momento».
