Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 1 de Marbella, en la calle Doha. Josele

Marbella tendrá un segundo juez de violencia de género

La plaza judicial se ocupará desde este mes, coincidiendo con el aumento de las competencias de los juzgados de esta materia

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:46

Marbella contará desde este mes de octubre con un nuevo juez de violencia de género. La segunda localidad de la provincia, que ya cuenta con ... un juzgado específico en esta materia, será el destino de una de las 50 plazas judiciales especializadas creadas por el Gobierno. De este medio centenar de puestos, ocho entrarán en funcionamiento este mes, y uno de ellos serán el de Marbella, mientras que los 42 restantes llegarán en diciembre.

