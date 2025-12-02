Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de un mapa interactivo gigante de España. SUR

Marbella y San Pedro albergarán un mapa gigante interactivo de España para celebrar el día de la Constitución

Más de 100 códigos QR permitirán acceder a contenidos digitales sobre patrimonio, cultura, gastronomía, naturaleza o personajes históricos

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:37

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la delegación de Participación Ciudadana, celebrará el día de la Constitución con una propuesta innovadora y abierta a ... todos los públicos: el mapa gigante interactivo de España, la instalación de estas características más grande del país y creada por el antropólogo e innovador social Ángel Arenas. La experiencia, denominada 'Spain Giant Interactive Map', se desplegará sobre un mapa caminable de 230 metros cuadrados portátil, que permitirá a cientos de personas recorrer la geografía española de manera lúdica, educativa y multimedia.

