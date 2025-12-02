Marbella y San Pedro albergarán un mapa gigante interactivo de España para celebrar el día de la Constitución

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la delegación de Participación Ciudadana, celebrará el día de la Constitución con una propuesta innovadora y abierta a ... todos los públicos: el mapa gigante interactivo de España, la instalación de estas características más grande del país y creada por el antropólogo e innovador social Ángel Arenas. La experiencia, denominada 'Spain Giant Interactive Map', se desplegará sobre un mapa caminable de 230 metros cuadrados portátil, que permitirá a cientos de personas recorrer la geografía española de manera lúdica, educativa y multimedia.

La actividad tendrá lugar el 5 de diciembre en Marbella, en la plaza Fernando El Católico del parque de la Represa, y el 6 de diciembre en San Pedro Alcántara, en la Plaza de la Iglesia, en horario de 10:30 a 18:00 horas. El acceso será gratuito y libre, y está prevista la participación de alumnado de distintos centros educativos del municipio.

El concejal del ramo, Enrique Rodríguez, ha destacado que «se trata de una iniciativa de gran impacto que permite acercar la riqueza de nuestro país de una manera divertida y accesible para todas las edades». Según ha señalado, «el día de la Constitución es una oportunidad para reforzar nuestro conocimiento de España, de su diversidad y de nuestra historia común, y este mapa lo consigue de forma innovadora y participativa».

Valor pedagógico

El edil ha subrayado el valor pedagógico de esta actividad, al recordar que «más de 100 códigos QR repartidos por el mapa permitirán acceder a contenidos digitales sobre patrimonio, cultura, gastronomía, naturaleza o personajes históricos, lo que convierte esta propuesta en un recurso educativo único».

El mapa ofrece información sobre los lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, Parques Naturales, lugares emblemáticos, recetas tradicionales y figuras de la cultura, el deporte y la historia

El mapa gigante interactivo incluye un completo sistema de contenidos multimedia que ofrece información sobre los lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, Parques Naturales, Reservas de la Biosfera, lugares emblemáticos, recetas tradicionales y figuras destacadas de la cultura, el deporte y la historia española. Además, la instalación incorpora tecnología de realidad aumentada que permite visualizar monumentos en 3D mediante hologramas que aparecen sobre el propio mapa, añadiendo una dimensión interactiva de gran valor divulgativo.

El proyecto ha recorrido más de 60 localidades en 13 países y Marbella será la primera ciudad española que no es capital de provincia en acoger este mapa específicamente con motivo del día de la Constitución. Rodríguez ha invitado a todos los vecinos y visitantes a participar en esta actividad, «pensada para aprender, divertirse y compartir un espacio común en torno a los valores de convivencia que representa nuestra Constitución», y ha recomendado acudir con dispositivo móvil «para aprovechar al máximo toda la interactividad del mapa y descubrir la enorme riqueza de España».