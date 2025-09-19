Marbella y San Pedro celebran el Día Mundial del Turismo con conciertos gratuitos a la luz de las velas
La cita será el próximo día 27, y el Ayuntamiento asegura que es «un homenaje merecido» al sector en un año en el que la ciudad está registrando «excelentes datos»
Marbella
Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:01
Marbella y San Pedro Alcántara se unirán el próximo 27 de septiembre a la conmemoración del Día Mundial del Turismo con dos conciertos gratuitos a ... la luz de las velas. La directora general del ramo, Laura de Arce, que ha presentado la celebración junto a su homólogo en San Pedro, Rubén Sánchez, ha señalado que «se trata de una cita muy especial, de gratitud tanto a nuestros ciudadanos como a los visitantes en esta efeméride tan importante que merece la pena festejar», al tiempo que ha recordado que el año pasado esta iniciativa «tuvo un gran éxito».
«Hemos apostado por ampliar espacios para que más personas puedan disfrutar de este evento», ha señalado De Arce, quien ha puesto el acento en que «es un homenaje merecido en un año en el que la ciudad está registrando excelentes datos en el sector, creciendo en calidad y rentabilidad».
Ambos espectáculos tendrán lugar en la plaza de la Iglesia, tanto de Marbella -desde las 20.30 horas se podrá acceder a las sillas y el concierto comenzará en torno a las 21.00 horas- como de San Pedro, a las 22.00 horas, y serán abiertos al público, «con un aforo inicial de 200 asientos, aunque sin restricciones para quienes deseen acercarse a disfrutar de la música». En Marbella, el programa contará con un repertorio de cuerda que recorrerá grandes clásicos de artistas internacionales como ABBA, Queen o Frank Sinatra.
Por su parte, Sánchez ha informado de que este año «se ha apostado por una ubicación más acorde con la ambientación» y ha detallado que el público sampedreño podrá disfrutar del arte de Ana Vega, «con una propuesta de flamenco clásico y elegante».
