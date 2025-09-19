Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La directora general de Turismo, Laura de Arce, y su homólogo en San Pedro, Rubén Sánchez, han presentado la actividad. SUR

Marbella y San Pedro celebran el Día Mundial del Turismo con conciertos gratuitos a la luz de las velas

La cita será el próximo día 27, y el Ayuntamiento asegura que es «un homenaje merecido» al sector en un año en el que la ciudad está registrando «excelentes datos»

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:01

Marbella y San Pedro Alcántara se unirán el próximo 27 de septiembre a la conmemoración del Día Mundial del Turismo con dos conciertos gratuitos a ... la luz de las velas. La directora general del ramo, Laura de Arce, que ha presentado la celebración junto a su homólogo en San Pedro, Rubén Sánchez, ha señalado que «se trata de una cita muy especial, de gratitud tanto a nuestros ciudadanos como a los visitantes en esta efeméride tan importante que merece la pena festejar», al tiempo que ha recordado que el año pasado esta iniciativa «tuvo un gran éxito».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  2. 2 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  3. 3 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  4. 4 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  5. 5 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  6. 6 Siete sitios donde tomar un buen aperitivo en Málaga
  7. 7 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  8. 8 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  9. 9 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga
  10. 10 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella y San Pedro celebran el Día Mundial del Turismo con conciertos gratuitos a la luz de las velas

Marbella y San Pedro celebran el Día Mundial del Turismo con conciertos gratuitos a la luz de las velas