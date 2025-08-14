Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El edil de Juventud, Alejandro González, y el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, han presentado la iniciativa. Josele

Marbella y San Pedro Alcántara acogerán proyecciones de cine al aire libre gratuitas en el marco del programa 'Verano Joven'

La iniciativa tendrá lugar el día 22, en la playa de La Salida con la película 'Tadeo Jones 3', y el 29, en el Parque del Mediterráneo con 'Super Mario Bros'

María Albarral

Marbella

Jueves, 14 de agosto 2025, 17:48

Marbella y San Pedro Alcántara acogerán dos proyecciones de cine gratuitas al aire libre en el marco del programa 'Verano Joven'. El edil de Juventud, ... Alejandro González, y el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, han presentado la iniciativa, que tendrá lugar el día 22, en la playa de La Salida con la película 'Tadeo Jones 3', y el 29, en el Parque del Mediterráneo con 'Super Mario Bros'. Ambas citas darán comienzo a las 21.00 horas. «Con esta actividad queremos dar respuesta a una demanda de la ciudadanía», ha señalado González, quien ha incidido en que «aunque se dirige a la juventud, también se ha pensado en las familias, seleccionando títulos aptos para todos». «Se trata de un proyecto piloto con el que evaluaremos la respuesta del público con la idea de consolidar y ampliar la propuesta en los próximos años», ha valorado.

