Marbella y San Pedro Alcántara acogerán proyecciones de cine al aire libre gratuitas en el marco del programa 'Verano Joven' La iniciativa tendrá lugar el día 22, en la playa de La Salida con la película 'Tadeo Jones 3', y el 29, en el Parque del Mediterráneo con 'Super Mario Bros'

El edil de Juventud, Alejandro González, y el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, han presentado la iniciativa.

María Albarral Marbella Jueves, 14 de agosto 2025, 17:48 Comenta Compartir

Marbella y San Pedro Alcántara acogerán dos proyecciones de cine gratuitas al aire libre en el marco del programa 'Verano Joven'. El edil de Juventud, ... Alejandro González, y el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, han presentado la iniciativa, que tendrá lugar el día 22, en la playa de La Salida con la película 'Tadeo Jones 3', y el 29, en el Parque del Mediterráneo con 'Super Mario Bros'. Ambas citas darán comienzo a las 21.00 horas. «Con esta actividad queremos dar respuesta a una demanda de la ciudadanía», ha señalado González, quien ha incidido en que «aunque se dirige a la juventud, también se ha pensado en las familias, seleccionando títulos aptos para todos». «Se trata de un proyecto piloto con el que evaluaremos la respuesta del público con la idea de consolidar y ampliar la propuesta en los próximos años», ha valorado.

Por su parte, García, quien ha puesto el acento en que «se están impulsando numerosas actividades para los jóvenes de todo el municipio», ha afirmado que «con este ciclo de cine se recupera una bonita tradición y se responde a la demanda de las familias de contar con más opciones de ocio de calidad y al aire libre el verano». Ambos eventos contarán con barras gestionadas por colectivos juveniles locales. En San Pedro Alcántara, estará a cargo del grupo 'En Clave Joven', mientras que en Marbella será la asociación 'Cantera Salesiana' la que se ocupe de este servicio.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión