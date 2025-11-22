Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del acto del descubrimiento del monolito en homenaje al pueblo gitano. SUR

Marbella rinde homenaje al pueblo gitano con un monolito en el parque Antonio Montero Sánchez

El Ayuntamiento pone en valor la contribución de la comunidad gitana a la riqueza cultural, artística y social con motivo del 600 aniversario de su llegada a la Península

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:26

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella ha rendido hoy homenaje al pueblo gitano con el descubrimiento de un monolito en el parque Antonio Montero Sánchez, coincidiendo con ... el 600 aniversario de su llegada documentada a la península ibérica. El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, miembros de la corporación municipal y representantes de asociaciones y familias gitanas de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  2. 2 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  3. 3 La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
  4. 4 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  5. 5 Luces de Navidad en Málaga: encendido, horarios, hilo musical y nueva decoración
  6. 6 La advertencia de la Agencia de Protección de Datos sobre las balizas V16 obligatorias para los vehículos a partir de enero
  7. 7 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  8. 8 Vecinos de Carretera de Cádiz cortan Héroe de Sostoa para exigir que el Ayuntamiento les reciba
  9. 9 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  10. 10 Five Guys ya tiene fecha de apertura en el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella rinde homenaje al pueblo gitano con un monolito en el parque Antonio Montero Sánchez

Marbella rinde homenaje al pueblo gitano con un monolito en el parque Antonio Montero Sánchez