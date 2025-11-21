Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, ha presentado la nueva edición del Pequemaratón'. SUR

Marbella reunirá los días 25 y 26 de noviembre a 800 escolares en la nueva edición del 'Pequemaratón'

El evento se celebrará en los campos de fútbol de la zona de Arroyo Primero con la participación de alumnos de 16 centros escolares

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:32

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella ha organizado una nueva edición del 'Pequemaratón', una actividad que se celebrará los próximos días 25 y 26 de noviembre en ... los campos de fútbol de la zona de Arroyo Primero. La iniciativa reunirá a 800 alumnos de primer y segundo curso de Primaria, procedentes de 16 centros escolares del término municipal, con el objetivo de fomentar el deporte, los valores y la vida saludable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4 Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga
  5. 5 Aumenta el malestar por las colas en el aeropuerto de Málaga: «He estado más de una hora para cruzar el control»
  6. 6 Vino, velas y un masaje con aceite: claves de la supuesta agresión sexual con sumisión química en Benalmádena
  7. 7 David busca al camionero que lo dejó en el asfalto tras chocar con su moto en la A-7 en Marbella
  8. 8 Luces de Navidad en Málaga: encendido, horarios, hilo musical y nueva decoración
  9. 9 Chocolate con castañas, fiesta del pan duro y otros planes para este fin de semana en Málaga
  10. 10

    La falta de personal retrasa hasta dos meses los resultados de las biopsias en el Hospital Regional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella reunirá los días 25 y 26 de noviembre a 800 escolares en la nueva edición del 'Pequemaratón'

Marbella reunirá los días 25 y 26 de noviembre a 800 escolares en la nueva edición del &#039;Pequemaratón&#039;