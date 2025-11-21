Marbella reunirá los días 25 y 26 de noviembre a 800 escolares en la nueva edición del 'Pequemaratón'

El Ayuntamiento de Marbella ha organizado una nueva edición del 'Pequemaratón', una actividad que se celebrará los próximos días 25 y 26 de noviembre en ... los campos de fútbol de la zona de Arroyo Primero. La iniciativa reunirá a 800 alumnos de primer y segundo curso de Primaria, procedentes de 16 centros escolares del término municipal, con el objetivo de fomentar el deporte, los valores y la vida saludable.

La actividad, que se desarrollará entre las 10.00 y las 13.00 horas, se organiza mediante un sistema de estaciones rotativas, en dos circuitos diferenciados que permitirán a los menores participar en dinámicas como carrera de sacos, juegos con paracaídas, pruebas de habilidad, juegos populares o pintacaras. El concejal del ramo, Lisandro Vieytes, ha destacado que «el 'Pequemaratón' es una de las actividades más esperadas del calendario escolar, no solo por su carácter lúdico, sino también por los valores que promueve entre los más pequeños, como la disciplina, el trabajo en equipo y la convivencia».

Hábitos saludables

Asimismo, ha subrayado que «el deporte base y la educación en hábitos saludables son ejes prioritarios de nuestra delegación, por lo que seguiremos impulsando propuestas como esta, que generan un impacto muy positivo en el ámbito escolar».

El martes 25 de noviembre participarán los centros de Las Chapas, Los Olivos, María Auxiliadora I, Nuestra Señora del Carmen, Santa Teresa, Colegio Sueco, Valdeolletas y Xarblanca, mientras que el miércoles 26 será el turno de Antonio Machado, Ecos, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Las Albarizas, Mario Vargas Llosa y Vicente Aleixandre. El Ayuntamiento ha dispuesto un servicio gratuito de autobuses para facilitar el desplazamiento de los colegios que lo necesiten.