Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plano del proyecto que se desarrollará en Arroyo de la Cruz. SUR

Marbella rescata un proyecto residencial y hotelero de 96 millones de inversión

La operación incluye 232 viviendas y un hotel de lujo de una gran marca internacional, y se desarrollará en la zona de La Meridiana

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:18

Comenta

Suma y sigue. La capacidad de Marbella para atraer inversión parece no tener límites. De nuevo será un proyecto residencial y un establecimiento hotelero de ... lujo, porque ambos vienen de la mano. Pero la gran peculiaridad esta vez es que la inversión llega a través del «rescate» de una iniciativa «paralizada» desde hace más de 30 años, según ha apuntado el edil de Urbanismo, José Eduardo Díaz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  2. 2 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  3. 3 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  4. 4 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  5. 5 La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos
  6. 6

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  7. 7 Muere una mujer en el incendio de una casa en Fuengirola
  8. 8 Un tribunal retira la pensión compensatoria de 2.000 euros a la ex tras revelar un detective que vivía con otra pareja
  9. 9 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  10. 10 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella rescata un proyecto residencial y hotelero de 96 millones de inversión

Marbella rescata un proyecto residencial y hotelero de 96 millones de inversión