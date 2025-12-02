Marbella rescata un proyecto residencial y hotelero de 96 millones de inversión

Suma y sigue. La capacidad de Marbella para atraer inversión parece no tener límites. De nuevo será un proyecto residencial y un establecimiento hotelero de ... lujo, porque ambos vienen de la mano. Pero la gran peculiaridad esta vez es que la inversión llega a través del «rescate» de una iniciativa «paralizada» desde hace más de 30 años, según ha apuntado el edil de Urbanismo, José Eduardo Díaz.

La reactivación del proyecto se traduce en que la tramitación no se regirá por la normativa actual, sino por la que estaba vigente en el momento en el que se inició, lo que permite conservar buena parte de los actos administrativos que se realizaron entonces y adelantar tiempos. Tantos que el proyecto se encuentra ya en torno al 50% de su tramitación.

Se trata del Plan Parcial de Ordenación de Arroyo de la Cruz, una zona situada al sur de la autopista AP-7 y muy próxima al entorno de La Meridiana, cuya tramitación ha reanudado este martes día 2 la Junta de Gobierno Local. La operación contempla la construcción de 232 viviendas plurifamiliares y unifamiliares en régimen libre y la reserva de más de 52.000 metros cuadrados para la implantación de un hotel de lujo. Díaz no ha dado detalles del proyecto hotelero, pero sí ha celebrado que la operación suponga la llegada de «una gran marca internacional», algo de lo que no anda sobrado Marbella a pesar de ser una de las localidades andaluzas con más plazas alojamiento de cinco estrellas.

Inversión 96,2 millones de euros El proyecto residencial y hotelero del Plan Parcial de Arroyo de la Cruz contempla una inversión de 90 millones de euros, mientras que las infraestructuras supondrán un desembolso adicional de 6,2 millones.

El proyecto residencial y hotelero supondrá una inversión de 90 millones de euros, a lo que se sumarán otros 6,2 millones de euros en infraestructuras, según los datos recabados por SUR. En total, el Plan Parcial de Ordenación de Arroyo de la Cruz abarca una superficie de 154.000 metros cuadrados, y el planeamiento reserva 40.000 para sistemas generales de espacios libres.

El proyecto abarca 154.000 metros cuadrados, con 52.000 dedicados al hotel y 40.000 para sistemas generales de espacios libres

Tras la aprobación en Junta de Gobierno, el Ayuntamiento procederá a su notificación pública y a la solicitud de los correspondientes informes sectoriales, con especial atención a los relativos a movilidad e integración en la red viaria de la zona. Para que pueda ver la luz definitivamente el Plan Parcial —que forma parte de un área de expansión de la ciudad, con zonas clave como Marbería o Las Monjas— deberá pasar por el pleno del Ayuntamiento.

Otros 38 millones en licencias

El Ejecutivo local también ha abordado otros asuntos urbanísticos, como la concesión de cuatro permisos para nuevos establecimientos hosteleros, que «evidencian el dinamismo del sector y el interés por invertir en el municipio», ha indicado el concejal, a la vez que ha informado de la aprobación en las dos últimas semanas de licencias por un valor total de 38 millones de euros. Entre ellas destaca la de una promoción de 113 viviendas en Nueva Andalucía, ubicada sobre un suelo que llevaba más de 20 años paralizado, así como 90 licencias tramitadas mediante declaración responsable, que en su mayoría corresponden a obras de adecuación, mantenimiento y modernización de inmuebles existentes, con una inversión conjunta que supera los 3 millones de euros.

«Estos datos reflejan la vitalidad del sector urbanístico en Marbella y la capacidad del municipio para atraer inversiones tanto residenciales como turísticas», ha subrayado Díaz.