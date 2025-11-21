Marbella repara tres socavones en el paseo de Las Palmeras tras la negativa de la empresa causante del hundimiento

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara, está ejecutando las obras de reparación de varios socavones en ... el Pasaje de Las Palmeras, una vía peatonal de carácter comercial que conecta con la avenida Marqués del Duero. «La actuación ha sido asumida de forma subsidiaria ante el incumplimiento de la empresa responsable del hundimiento, tras agotar los plazos legales requeridos para su reparación», según ha señalado el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, quien ha explicado que «en marzo se produjo un importante colapso de la pavimentación por el paso de una grúa de gran tonelaje que transportaba un equipo sanitario, lo que provocó tres zanjas de grandes dimensiones en una zona especialmente sensible, ya que bajo su superficie existen dos plantas de aparcamiento».

«Desde la Tenencia se requirió a las compañías implicadas –tanto la empresa de grúas como la instaladora del equipamiento– la reparación de la vía», ha apuntado García, quien ha indicado que «sin embargo, tras no cumplir con sus compromisos, se tramitó una orden de ejecución subsidiaria que nos ha obligado a asumir directamente los trabajos».

Las obras, que finalizarán esta misma semana, han consistido en la sustitución de tuberías y válvulas de la red de abastecimiento de agua, el relleno y compactación de las zanjas, la ejecución de un hormigonado de seguridad dada la proximidad con los aparcamientos subterráneos y la renovación completa del pavimento. García ha subrayado que «se trata de una intervención de escasa envergadura desde el punto de vista presupuestario y temporal, pero técnicamente compleja, dada la delicada ubicación y el riesgo que implicaría un nuevo colapso». Asimismo, ha indicado que el coste de los trabajos será reclamado a la empresa.