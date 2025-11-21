Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, ha visitado los trabajos. SUR

Marbella repara tres socavones en el paseo de Las Palmeras tras la negativa de la empresa causante del hundimiento

Las actuación ha sido asumido subsidiariamente por el Ayuntamiento ante el riesgo para la seguridad que representaba y el coste será reclamado a la compañía

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:25

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara, está ejecutando las obras de reparación de varios socavones en ... el Pasaje de Las Palmeras, una vía peatonal de carácter comercial que conecta con la avenida Marqués del Duero. «La actuación ha sido asumida de forma subsidiaria ante el incumplimiento de la empresa responsable del hundimiento, tras agotar los plazos legales requeridos para su reparación», según ha señalado el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, quien ha explicado que «en marzo se produjo un importante colapso de la pavimentación por el paso de una grúa de gran tonelaje que transportaba un equipo sanitario, lo que provocó tres zanjas de grandes dimensiones en una zona especialmente sensible, ya que bajo su superficie existen dos plantas de aparcamiento».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4 Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga
  5. 5 Aumenta el malestar por las colas en el aeropuerto de Málaga: «He estado más de una hora para cruzar el control»
  6. 6 Vino, velas y un masaje con aceite: claves de la supuesta agresión sexual con sumisión química en Benalmádena
  7. 7 David busca al camionero que lo dejó en el asfalto tras chocar con su moto en la A-7 en Marbella
  8. 8 Luces de Navidad en Málaga: encendido, horarios, hilo musical y nueva decoración
  9. 9 Chocolate con castañas, fiesta del pan duro y otros planes para este fin de semana en Málaga
  10. 10

    La falta de personal retrasa hasta dos meses los resultados de las biopsias en el Hospital Regional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella repara tres socavones en el paseo de Las Palmeras tras la negativa de la empresa causante del hundimiento

Marbella repara tres socavones en el paseo de Las Palmeras tras la negativa de la empresa causante del hundimiento