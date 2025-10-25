Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Operarios trabajando en la plaza Pepe Periáñez, conocida como la plaza del mercado, en San Pedro Alcántara. SUR

El Ayuntamiento de Marbella renueva la plaza del mercado de San Pedro con un diseño paisajístico sostenible

El Consistorio marbellí planta 700 ejemplares adaptados al clima mediterráneo

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Sábado, 25 de octubre 2025, 17:24

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella continúa avanzando en la mejora del paisaje urbano con una nueva actuación en la plaza Pepe Periáñez, conocida como la plaza ... del mercado, en San Pedro Alcántara. El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha precisado que «seguimos reforzando nuestro compromiso con una gestión más responsable de las zonas verdes y transformando espacios públicos para que los vecinos disfruten de lugares más agradables, modernos y respetuosos con el medio ambiente».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cruce de insultos y simbología franquista en el acto de Vito Quiles en Málaga
  2. 2

    El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres
  3. 3

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  4. 4 El detenido en Málaga por secuestrar a su expareja aprovechó que le dejó ver a sus hijos, de uno y tres años
  5. 5

    Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  6. 6

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  7. 7 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  8. 8 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  9. 9 Sufre un ictus tras discutir con su jefe en la empresa y tiene que recurrir a la justicia para que sea considerado accidente laboral
  10. 10 Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ayuntamiento de Marbella renueva la plaza del mercado de San Pedro con un diseño paisajístico sostenible

El Ayuntamiento de Marbella renueva la plaza del mercado de San Pedro con un diseño paisajístico sostenible