Marbella renueva el material deportivo de alto rendimiento del equipo de Superliga 2 del Costa del Voley

El Ayuntamiento de Marbella ha renovado el material deportivo de alto rendimiento de voleibol que utilizará el equipo de Superliga 2 del CD Costa del ... Voley durante la nueva temporada, que comienza hoy, en el pabellón Antonio Serrano Lima, a partir de las 18.30 horas. El concejal del ramo, Lisandro Vieytes, que ha hecho entrega del equipamiento renovado a los integrantes del conjunto que competirá en esta categoría, ha destacado que «es un orgullo contar con unos jugadores que sitúan al municipio como referente en esta disciplina deportiva».

Además, el edil ha recordado que el Consistorio apoya al club a través del 'Marca Marbella', siendo su principal patrocinador. «No solo vamos a continuar con este respaldo económico, sino que nuestra intención es también reforzarlo en los próximos años», ha subrayado.

El edil ha especificado que, dentro de los nuevos materiales que se han adquirido se encuentra una red de máxima resistencia confeccionada con la más alta tecnología, que incorpora un cable de acero galvanizado plastificado, así como un juego de protectores acolchados, postes y carros portabalones, entre otros. Ha añadido que este equipamiento se complementa con las nuevas colchonetas de protección o la incorporación de una silla de árbitro oficial para los partidos de SuperLiga 2.

Cesión gratuita

Asimismo, Vieytes, quien ha deseado mucha suerte al conjunto marbellí en esta temporada, ha indicado que se continuará con la cesión gratuita del espacio, tanto para los entrenamientos del equipo como para la celebración de los partidos oficiales.

Por otra parte, el concejal ha resaltado que dentro del plan de mejora en instalaciones deportivas municipales aprobado desde la Administración local, y que contempla más de una treintena de actuaciones hasta finales de este año, el complejo Serrano Lima se beneficiará de la mayor parte de las intervenciones. Entre ellas, ha destacado la renovación de zonas de juego y nuevo vinilado y cartelería, «dentro de nuestro compromiso desde el inicio de la legislatura de actualizar, mantener y modernizar los equipamientos existentes y de crear otros nuevos».