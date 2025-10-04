Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Ayuntamiento ha mostrado su apoyo al equipo de Superliga 2 del CD Costa del Voley, que arranca este sábado día 4 la temporada. SUR

Marbella renueva el material deportivo de alto rendimiento del equipo de Superliga 2 del Costa del Voley

El concejal de Deportes: «Es un orgullo contar con unos jugadores que sitúan al municipio como referente en esta disciplina deportiva»

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:35

El Ayuntamiento de Marbella ha renovado el material deportivo de alto rendimiento de voleibol que utilizará el equipo de Superliga 2 del CD Costa del ... Voley durante la nueva temporada, que comienza hoy, en el pabellón Antonio Serrano Lima, a partir de las 18.30 horas. El concejal del ramo, Lisandro Vieytes, que ha hecho entrega del equipamiento renovado a los integrantes del conjunto que competirá en esta categoría, ha destacado que «es un orgullo contar con unos jugadores que sitúan al municipio como referente en esta disciplina deportiva».

