Marbella renueva el césped artificial de uno de los campos de fútbol 5 del Estadio Municipal Antonio Naranjo

El Ayuntamiento ha acometido la renovación del césped artificial del campo de fútbol 5 número 2 del Estadio Municipal Antonio Naranjo, en San Pedro Alcántara. « ... La intervención responde al avanzado deterioro que presentaba la superficie anterior y tiene como objetivo garantizar la práctica deportiva en condiciones óptimas de seguridad y calidad», ha apuntado el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, quien ha explicado que el proyecto «ha contemplado el desmontaje del césped existente, su traslado a un vertedero autorizado y la instalación de una nueva superficie con un sistema más resistente a las inclemencias meteorológicas».

«Este nuevo material cuenta con las certificaciones del programa FIFA Quality para terrenos de juego, en sus niveles Quality y Quality Pro, y ha sido fabricado conforme a normas que garantizan su durabilidad, sostenibilidad y seguridad», ha señalado.

Por su parte, el concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, ha especificado que los trabajos, que abarcan una superficie de 980 metros cuadrados, se han desarrollado en el marco del plan de mejora de las instalaciones. En esta línea, «el Ayuntamiento sustituyó el pasado mes de febrero el césped del campo de fútbol 5 número 1 del mismo complejo, siguiendo la planificación establecida para garantizar el mantenimiento adecuado de las instalaciones», ha indicado el edil.

Asimismo, ha recordado que recientemente ha finalizado la remodelación integral del campo de fútbol Juan José Almagro, que ha incluido «la renovación del césped artificial, la mejora del sistema de drenaje, el asfaltado de las zonas perimetrales, la actualización del equipamiento deportivo y la mejora de la infraestructura eléctrica y de eficiencia energética» del recinto. «Con estas actuaciones, reforzamos nuestra apuesta por el fomento del deporte de base, facilitando espacios seguros, modernos y funcionales para sus diferentes usos», ha subrayado.