Imagen que presenta el campo de fútbol tras la renovación del césped artificial. SUR

Marbella renueva el césped artificial de uno de los campos de fútbol 5 del Estadio Municipal Antonio Naranjo

La actuación forma parte del plan de mejora de las instalaciones deportivas de San Pedro Alcántara

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 10 de octubre 2025, 21:49

El Ayuntamiento ha acometido la renovación del césped artificial del campo de fútbol 5 número 2 del Estadio Municipal Antonio Naranjo, en San Pedro Alcántara. « ... La intervención responde al avanzado deterioro que presentaba la superficie anterior y tiene como objetivo garantizar la práctica deportiva en condiciones óptimas de seguridad y calidad», ha apuntado el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, quien ha explicado que el proyecto «ha contemplado el desmontaje del césped existente, su traslado a un vertedero autorizado y la instalación de una nueva superficie con un sistema más resistente a las inclemencias meteorológicas».

