El concejal de Obras, Diego López, y la directora general de Cultura, Carmen Díaz, han visitado las instalaciones. SUR

Marbella renueva la Biblioteca Central Fernando Alcalá Marín, visitada por más de 80.000 personas cada año

La actuación se desarrollará en el exterior y no afectarán al funcionamiento habitual de las dependencias

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 7 de octubre 2025, 19:27

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado trabajos de mejora en la Biblioteca Central Fernando Alcalá Marín, a la que acuden cada año más de 80. ... 000 personas, con una actuación integral de pintura y mantenimiento que permitirá renovar la imagen y reforzar su protección frente a las inclemencias meteorológicas. El concejal de Obras, Diego López, que ha visitado las instalaciones junto a la directora general de Cultura, Carmen Díaz, ha señalado que estas labores tienen una duración prevista de tres semanas. «La intervención no afectará al funcionamiento habitual de estas dependencias, ya que se desarrollan únicamente en el exterior», ha explicado el edil.

