Marbella renueva dos años más la tarjeta gratuita de autobús

María Albarral Marbella Martes, 6 de mayo 2025, 20:58 Comenta Compartir

En Marbella el transporte urbano es gratuito y así lo va a seguir siendo en los próximos dos años. El teniente alcalde, Félix Romero, anunció ayer que se van a renovar todas las Tarjetas Municipales de Movilidad para los empadronados en el municipio de las que se han expedido 91.000 unidades. Igualmente, el concejal advirtió que «el servicio ha detectado el uso fraudulento que algunos usuarios han estado realizando de las mismas» por lo que el Consistorio va a poner en marcha inspecciones periódicas para que esto no suceda. Tal y como informó Romero, se ha llegado a dar el caso de venta de tarjetas de transporte así como el uso de las mismas por personas que no son las titulares.

El edil especificó que la renovación «se aplicará sobre las tarjetas azules, ya que las doradas (para mayores de 65 años) se pueden emplear de forma indefinida». «Lo que hemos hecho ha sido mantener nuestra apuesta por el transporte sin coste para el bolsillo de los ciudadanos», apuntó.

Además, explicó que, en esta ocasión, «hemos determinado que no era necesario molestarlos con la necesidad de que efectúen peticiones y formularios, porque el requisito ineludible que tenemos es que mantengan su empadronamiento en la ciudad y eso es algo que se puede comprobar automáticamente». A este respecto, subrayó que «se han establecido sistemas informáticos que permiten cruzar los datos de forma tal que un titular de dicha tarjeta que no tengan registrada su residencia en Marbella no se renovará automáticamente».

Servicio

El servicio funciona en un ámbito geográfico extenso con una red que realiza unos dos millones de kilómetros anuales y ha pasado a lo largo de los años de 8 líneas urbanas a 14. Romero puso el acento en la creación de de la línea 6B de Bellorizonte-La Cañada, refuerzos en la línea 1 o la integración como urbana de antiguas rutas que partían desde Nueva Andalucía y San Pedro Alcántara hasta el Hospital Costa del Sol. «Cabe también destacar el autobús a la playa de San Pedro o la Torrecilla», afirmó el edil que señaló que la franja de edad que más usa la tarjeta es es la comprendida entre los 40 y los 51 años.

Temas

Marbella