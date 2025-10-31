Marbella registra en septiembre 76.463 viajeros y alcanza un nuevo máximo histórico en rentabilidad hotelera

Marbella continúa reafirmando su fortaleza turística con un septiembre que ha destacado por aumento de la llegada de visitantes, la creación de empleo y el ... hecho de alcanzar nuevos máximos históricos en rentabilidad hotelera. La directora general del ramo, Laura de Arce, ha resaltado que los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) constatan que «el municipio consolida su posicionamiento como uno de los destinos más atrayentes y productivos del panorama nacional en un periodo estratégico de la temporada alta» y ha puesto el acento en que durante este mes un total de 76.463 viajeros se alojó en los establecimientos hoteleros de la ciudad, lo que representa un incremento del 3,3 por ciento respecto a septiembre de 2024.

La responsable municipal ha valorado también que el empleo del sector continúa su tendencia al alza, con 4.109 trabajadores, «una cifra que supone un crecimiento del 7,3 por ciento que el pasado ejercicio, reforzando el impacto positivo del turismo en la generación de riqueza y oportunidades». En cuanto a la rentabilidad, De Arce ha subrayado que los indicadores han marcado un nuevo hito desde que existen registros, con un incremento del 7,9 por ciento frente a 2024 en el precio medio por habitación, alcanzando los 252,79 euros, así como un aumento del 6,9 por ciento respecto a septiembre del pasado año en los ingresos por habitación disponible (RevPar), que se situaron en 199,65 euros.

En relación con la ocupación media, De Arce ha apuntado que se registró un 76,4 por ciento, «ligeramente por debajo del 79,2 por ciento del ejercicio anterior, aunque el INE contabiliza once establecimientos abiertos más que en septiembre de 2024, por lo que se trata de un indicador de la fortaleza de la planta hotelera del municipio y de la confianza del sector en la marca Marbella».

Un destino líder

La directora general ha hecho hincapié en el incremento de visitantes extranjeros, con cerca de 3.600 viajeros más que en el mismo mes del pasado año procedentes de fuera de nuestras fronteras, y ha indicado que las cifras de este periodo «confirman el posicionamiento de la ciudad como un destino líder, con una apuesta firme por la calidad y la excelencia y una notable capacidad de atracción hacia un viajero de mayor poder adquisitivo, que contribuye a la creación de empleo y a una economía local más fuerte y sostenible».

«Seguiremos trabajando en una estrategia de diversificación y desestacionalización para mantener resultados sólidos durante todo el año e impulsando la promoción internacional con el objetivo de mantener nuestro lugar privilegiado en el competitivo mercado turístico global», ha añadido.