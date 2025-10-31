Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del bulevar de San Pedro Alcántara. SUR

Marbella registra en septiembre 76.463 viajeros y alcanza un nuevo máximo histórico en rentabilidad hotelera

Las pernoctaciones han crecido un 3,3 por ciento en comparación con 2024

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:14

Marbella continúa reafirmando su fortaleza turística con un septiembre que ha destacado por aumento de la llegada de visitantes, la creación de empleo y el ... hecho de alcanzar nuevos máximos históricos en rentabilidad hotelera. La directora general del ramo, Laura de Arce, ha resaltado que los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) constatan que «el municipio consolida su posicionamiento como uno de los destinos más atrayentes y productivos del panorama nacional en un periodo estratégico de la temporada alta» y ha puesto el acento en que durante este mes un total de 76.463 viajeros se alojó en los establecimientos hoteleros de la ciudad, lo que representa un incremento del 3,3 por ciento respecto a septiembre de 2024.

