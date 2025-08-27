Marbella refuerza la seguridad vial en Torres Murciano

El entorno de Torres Murciano sigue adelante con su proceso de transformación. Si hace apenas una semana, el Ayuntamiento de Marbella culminaba una actuación en ... la plaza que permitió ampliar su superficie, generar zonas de sombra e incorporar nuevos elementos como mesas de ajedrez y bancos, ahora los trabajos se centran en el tramo comprendido entre las calles Vicente Blasco Ibáñez y Rodrigo de Triana, donde se trabaja en la mejora de la seguridad vial de la zona, con la renovación del acerado y el arbolado.

El concejal de Obras e Infraestructuras, Diego López, ha señalado que la actuación, que comenzó hace unos días y cuenta con un plazo de ejecución de dos semanas, «complementa las que se han realizado anteriormente en beneficio de los residentes en la zona y de las personas que la transitan a diario» y ha explicado que «el objetivo es evitar que los vecinos sufran caídas o tropiezos en el área que ahora se está reponiendo».

110 metros de acera y ocho alcorques

El edil ha detallado que se está llevando a cabo la reparación de 110 metros de aceras y la subsanación de ocho alcorques que se encontraban en mal estado y habían provocado daños en el acerado colindante. Asimismo, ha precisado que «esta intervención se suma a la reciente renovación de una plaza situada al otro lado de la calle Vicente Blasco Ibáñez» en la que, según ha desgranado, se ha ampliado la superficie, se han instalado pasos de peatones para garantizar la seguridad, se han creado espacios de sombra con unos toldos de 75 metros cuadrados, se han colocado cinco mesas de ajedrez donde antes solo había una, se ha optimizado la iluminación con dos focos y se han acometido 20 metros de barandillas.

«Son actuaciones que reafirman nuestro compromiso con los ciudadanos, mejorando infraestructuras clave y haciendo que los espacios sean más seguros y agradables para el disfrute de todos», ha aseverado López.