Los trabajos se centran en el tramo comprendido entre las calles Vicente Blasco Ibáñez y Rodrigo de Triana. SUR

Marbella refuerza la seguridad vial en Torres Murciano

El Ayuntamiento sigue adelante con el proceso de transformación que está sufriendo la zona

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:13

El entorno de Torres Murciano sigue adelante con su proceso de transformación. Si hace apenas una semana, el Ayuntamiento de Marbella culminaba una actuación en ... la plaza que permitió ampliar su superficie, generar zonas de sombra e incorporar nuevos elementos como mesas de ajedrez y bancos, ahora los trabajos se centran en el tramo comprendido entre las calles Vicente Blasco Ibáñez y Rodrigo de Triana, donde se trabaja en la mejora de la seguridad vial de la zona, con la renovación del acerado y el arbolado.

