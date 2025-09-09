Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El concejal de Obras, Diego López, en el Polígono Industrial La Ermita. SUR

El Ayuntamiento de Marbella refuerza la seguridad y la sostenibilidad del Polígono La Ermita

El Consistorio instala iluminación LED, con la que cada año se ahorrarán 23.000 euros y se dejarán de emitir 35 toneladas de CO₂

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:54

El Ayuntamiento de Marbella está acometiendo la renovación integral del alumbrado público en el Polígono Industrial La Ermita con la instalación de 170 luminarias tipo ... LED de última generación. La actuación, que ofrece una iluminación más uniforme, eficiente y fiable, eliminando puntos oscuros, reduciendo apagones y aumentando la visibilidad, permitirá un ahorro de 23.000 euros al año.

