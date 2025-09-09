El Ayuntamiento de Marbella refuerza la seguridad y la sostenibilidad del Polígono La Ermita

El Ayuntamiento de Marbella está acometiendo la renovación integral del alumbrado público en el Polígono Industrial La Ermita con la instalación de 170 luminarias tipo ... LED de última generación. La actuación, que ofrece una iluminación más uniforme, eficiente y fiable, eliminando puntos oscuros, reduciendo apagones y aumentando la visibilidad, permitirá un ahorro de 23.000 euros al año.

El concejal de Obras, Diego López, ha destacado que «con esta intervención damos un paso importante para mejorar la seguridad del recinto y generar tranquilidad y confianza en empresarios, trabajadores y vecinos», al tiempo que ha recordado que esta medida se suma a la reciente implantación de cámaras de videovigilancia y «supone un avance decisivo en la modernización de los polígonos industriales del municipio, contribuyendo a crear un entorno más seguro y atractivo para la actividad empresarial».

La nueva red permitirá un ahorro de casi 23.000 euros anuales gracias a la reducción de 90.610 kilovatios/hora de consumo eléctrico. En términos medioambientales, se evitará la emisión de 35 toneladas de CO₂ al año. López ha subrayado que «esta actuación nos permite ser más eficientes y sostenibles, reduciendo de manera considerable el consumo energético y la huella de carbono de la ciudad».

«Seguimos avanzando hacia una Marbella más moderna y preparada, apostando por unos polígonos que ofrezcan calidad, seguridad y competitividad para el tejido empresarial» Diego López Concejal de Obras

El proyecto, ejecutado sin coste para el Ayuntamiento al estar incluido como mejora del contrato de suministro eléctrico, ha supuesto la colocación de 140 luminarias de 65 y 30 de 80 vatios, en sustitución de las anteriores de mayor consumo (100 de 150 vatios y 70 de 200 vatios). «Estamos reemplazando equipos obsoletos por luminarias que multiplican por ocho su vida útil, alcanzando hasta 100.000 horas de funcionamiento. Esto significa menos incidencias, menos costes de mantenimiento y un servicio más estable para todos», ha explicado.

La modernización también incrementa la fiabilidad del sistema eléctrico. «Al circular menos corriente por el cableado, este se conserva en mejores condiciones, disminuye la temperatura y se minimiza el riesgo de fallos», ha valorado. «Seguimos avanzando hacia una Marbella más moderna y preparada, apostando por unos polígonos industriales que ofrezcan calidad, seguridad y competitividad para el tejido empresarial», ha concluido el edil.