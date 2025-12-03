Marbella refuerza la prevención frente a la ocupación con una campaña informativa dirigida a administradores de fincas y vecinos

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, José Eduardo Díaz, ha mantenido una reunión de trabajo con la delegada en la ciudad del Colegio ... de Administradores de Fincas de Málaga, Isabel Carrasco, para realizar un balance del funcionamiento de la Unidad de Prevención y Policía Administrativa, encargada desde 2020 de garantizar el control de la ocupación en el municipio. Durante el encuentro, se ha acordado poner en marcha una nueva campaña informativa dirigida a este colectivo y a los residentes.

El edil ha explicado que este servicio, creado tras la pandemia coincidiendo con el incremento de este problema a nivel nacional, «está compuesto por agentes especializados y desarrolla un trabajo continuo de seguimiento y respuesta», al tiempo que ha remarcado que la ciudad «no presenta niveles elevados de esta práctica, pero la labor de anticipación está dando resultados muy positivos».

Díaz ha detallado que en 2024 se registraron 21 intervenciones relacionadas con usurpaciones y allanamientos, mientras que en lo que va de 2025 se han contabilizado un total de 26 actuaciones. Asimismo, ha señalado que la unidad también atiende incidencias vinculadas a la ocupación irregular de plazas de aparcamiento, «un fenómeno frecuente en una ciudad con gran rotación de vehículos». En este ámbito, se produjeron 64 incidencias en 2024 y ya se han gestionado 75 en 2025.

«La labor municipal se centra en el asesoramiento y apoyo a las personas afectadas, con la ayuda para presentar denuncias y la orientación necesaria sobre los procedimientos judiciales, además del apoyo de la Unidad de Extranjeros que facilita la atención a residentes internacionales en su propio idioma», ha indicado el edil, quien ha apuntado que igualmente se incide en la actuación preventiva, «con un protocolo específico y herramientas informáticas que permiten mejorar la coordinación con la Policía Nacional, competente en estos casos, y con los juzgados».

Ocupación irregular de plazas de garaje

El concejal se ha referido igualmente a la existencia de un protocolo específico operativo desde 2021 en colaboración con los juzgados, que permite actuar con rapidez ante la ocupación irregular de plazas de garaje. «Una vez presentada la denuncia ante la Policía Local y aportadas las escrituras de propiedad, el Ayuntamiento puede proceder a la retirada del vehículo en el menor tiempo posible», ha abundado. Además, ha subrayado la importancia de la comunicación permanente con administradores de fincas y la ciudadanía a través de canales directos como el teléfono 092 y el correo prevención.policía@marbella.

Por su parte, Carrasco ha valorado que la reunión ha permitido avanzar en la coordinación entre ambas entidades y actualizar el protocolo firmado con el Ayuntamiento. En este sentido, ha avanzado que se elaborará una infografía informativa «destinada a que los administradores conozcan cómo actuar ante casos de ocupación tanto de viviendas como de plazas de garaje y que se reforzará el uso del correo habilitado para resolver dudas». Actualmente, el colegio cuenta con unos 300 administradores en Marbella y más de 1.100 en la provincia de Málaga, por lo que «esta campaña permitirá una amplia difusión entre las comunidades de propietarios».