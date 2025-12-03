Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La feria se distingue por reuniones de calidad, la participación de los principales actores del turismo premium y espacios de networking. SUR

Marbella refuerza su posicionamiento en el turismo de lujo en la principal feria del sector

El Ayuntamiento busca en la International Luxury Travel Market (ILTM) de Cannes seguir ampliando la presencia de la ciudad en «mercados prioritarios»

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:04

Comenta

Marbella continúa consolidando su liderazgo como destino de referencia en el segmento premium con su participación en una nueva edición de la International Luxury Travel ... Market (ILTM) de Cannes, que arrancó el pasado lunes y finalizará mañana jueves. La directora general del ramo, Laura de Arce, ha subrayado que «el municipio llega a esta feria con una estrategia muy definida, con una agenda intensa y con el objetivo de seguir fortaleciendo su posicionamiento en el ámbito del turismo de alto nivel en uno de los encuentros profesionales más relevantes del mundo», al tiempo que ha resaltado que «supone un impulso decisivo para seguir ampliando nuestra presencia en mercados prioritarios como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Emiratos Árabes o países nórdicos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  2. 2 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  3. 3

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  4. 4 El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga
  5. 5 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  6. 6 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  7. 7 Prisión para una mujer por difundir una conversación privada del marido con sus hijos en el chat de padres del colegio
  8. 8 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  9. 9 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  10. 10 Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella refuerza su posicionamiento en el turismo de lujo en la principal feria del sector

Marbella refuerza su posicionamiento en el turismo de lujo en la principal feria del sector