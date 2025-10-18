Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal de Obras, Diego López, observa los trabajos que realizan los operarios. SUR

Marbella refuerza su plan preventivo de limpieza ante la llegada de las lluvias

El Ayuntamiento, en colaboración con Hidralia, ha actuado ya en más de 21.000 imbornales, el 80% de lo previsto para garantizar su capacidad de drenaje

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Sábado, 18 de octubre 2025, 12:03

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella, en colaboración con Hidralia, ha intensificado las labores de limpieza de imbornales y cauces, así como su planificación técnica de cara ... a posibles episodios de precipitaciones durante el otoño. El concejal del ramo, Diego López, ha destacado que, según el balance actualizado, en lo que va de año esta actuación se ha llevado a cabo en 21.391 captadores de lluvia de los 27.079 estimados para 2025, lo que supone que ya se ha ejecutado casi el 80 por ciento del total previsto, «cumpliendo con los plazos marcados y garantizando la capacidad de drenaje en puntos estratégicos del municipio».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacuado en helicóptero un motorista de 31 años tras colisionar con una furgoneta en El Morche
  2. 2 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  3. 3 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  4. 4 Condenan a una comunidad a reparar las filtraciones de una terraza comunitaria, pese a que el propietario que tenía su uso la incorporó a su casa como salón
  5. 5 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  6. 6

    Málaga proyecta nueve parkings disuasorios para bajar el tráfico: avanza en los dos primeros
  7. 7 Dos policías sujetan 20 minutos a un hombre que saltó al vacío desde un segundo piso en Vélez-Málaga
  8. 8 Todos los sindicatos del Hospital Regional de Málaga convocan huelga del 3 al 7 de noviembre
  9. 9 El Tercer Hospital para Málaga ya tiene constructoras: estas son las elegidas
  10. 10 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella refuerza su plan preventivo de limpieza ante la llegada de las lluvias

Marbella refuerza su plan preventivo de limpieza ante la llegada de las lluvias