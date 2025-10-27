Marbella refuerza el parque móvil de Bomberos con la incorporación de tres vehículos

El Ayuntamiento de Marbella incorporará tres vehículos al parque móvil del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, una actuación que forma parte de la ... estrategia municipal de renovación de medios técnicos y mejora de la seguridad de los efectivos. El concejal del ramo, José Eduardo Díaz, ha explicado que la iniciativa incluye la renovación de una unidad para convertirla en un vehículo logístico especializado en tareas de descontaminación y dos bombas urbanas ligeras (BUL) de última generación, que ya han sido asignadas a los parques de Marbella y San Pedro.

El edil ha destacado que «se trata de una inversión muy importante que reafirma la apuesta por dotar al cuerpo de Bomberos no solo de los mejores medios humanos, sino también de las herramientas técnicas más seguras y eficaces para su labor diaria».

Díaz ha detallado que el vehículo logístico permitirá realizar tareas de descontaminación del equipo tras las intervenciones, especialmente en contextos de exposición a materiales tóxicos. Las dos nuevas BUL incorporan cabinas reforzadas y sistemas de seguridad avanzados, con airbags frontales, laterales y traseros, y herramientas eléctricas de batería que sustituyen a los modelos tradicionales de gasolina o manuales.

Más bomberos

El concejal también ha anunciado que a principios del próximo año se inicirá un proceso de selección para incorporar 11 nuevos agentes, además de una promoción interna con nuevos puestos de suboficial, oficial, sargento y cabo, «lo que potenciará aún más nuestra estructura operativa», ha apuntado.

Por último, el jefe de Emergencias, Arturo Arnalich, ha señalado que las dos unidades urbanas ligeras cuentan con una configuración de 4+2 plazas, depósitos de 1.700 litros y bombas capaces de mover 4.000 litros por minuto. Ha precisado también que están equipadas con instalaciones hidráulicas «de gran caudal» y su cabina «está preparada para resistir vuelcos, lo que eleva considerablemente la protección de los equipos durante cualquier desplazamiento».

El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha subrayado el trabajo del Cuerpo en la lucha contra incendios y emn el resto de tareas que lleva a cabo.