Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los concejales José Eduardo Díaz y Javier García junto a dos de los camiones en la plaza de la iglesia de San Pedro. SUR

Marbella refuerza el parque móvil de Bomberos con la incorporación de tres vehículos

Un camión se destinará a descontaminación y los otros dos son bombas urbanas ligeras dotadas de la última tecnología y equipamiento

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:21

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella incorporará tres vehículos al parque móvil del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, una actuación que forma parte de la ... estrategia municipal de renovación de medios técnicos y mejora de la seguridad de los efectivos. El concejal del ramo, José Eduardo Díaz, ha explicado que la iniciativa incluye la renovación de una unidad para convertirla en un vehículo logístico especializado en tareas de descontaminación y dos bombas urbanas ligeras (BUL) de última generación, que ya han sido asignadas a los parques de Marbella y San Pedro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  3. 3 Málaga sale del aviso amarillo por lluvias en una jornada con temperaturas en descenso
  4. 4 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  5. 5 Arkyn, la heladería de los superhéroes que se atreve a abrir junto a Inma
  6. 6

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)
  7. 7

    Los populares van de boda: se casa la concejala de Juventud de Málaga
  8. 8

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»
  9. 9 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  10. 10 Un condenado en Málaga tras admitir que abusó de una menor con un 66% de discapacidad se libra de la cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella refuerza el parque móvil de Bomberos con la incorporación de tres vehículos

Marbella refuerza el parque móvil de Bomberos con la incorporación de tres vehículos