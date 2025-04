Marbella refuerza el combustible de los centros hospitalarios

María Albarral Marbella Martes, 29 de abril 2025, 13:05 Comenta Compartir

Marbella ya tiene electricidad e internet en todo el municipio. Ayer sobre las 12:30 horas se produjo el apagón de luz a nivel nacional que mantuvo a la ciudad sumida en la incertidumbre durante toda la tarde. Sobre las 19 horas comenzaba a llegar el servicio a diferentes hogares excepto en algunas zonas de San Pedro Alcántara y Guadalmina que no han tenido suministro hasta esta madrugada. En este sentido, cabe destacar que en algunos puntos tampoco contaron con agua pues las estaciones de bombeo se quedaron sin electricidad. Entre las principales prioridades de los servicios de emergencia municipales destacan el control del tráfico para evitar los accidentes por la falta de semáforos así como el apoyo a los centros hospitalarios y de emergencia. «El Hospital Costa del Sol cuenta con su propios generadores y depósitos de combustible pero no sabíamos cuánto iba a durar el apagón y teníamos que prever la posibilidad que durara más tiempo así es que lo dotamos de mayores garantías», ha señalado el edil de Seguridad, José Eduardo Díaz quien ha explicado que enviaron «un camión cuba de 9000 litros» al igual que «distintos vehículos cuba más pequeños de 1000 litros para reforzar el suministro de combustible en los centros hospitalarios privados y los centros de mayores y residencias».

La mayoría de las gasolineras de Marbella y San Pedro Alcántara dejaron de funcionar por lo que las que contaban con grupos electrógenos y siguieron con el servicio tuvieron largas colas de coches para repostar.

Desde un principio el control del tráfico fue esencial para mantener el orden en la ciudad por lo que todos los efectivos de la Policía Local, incluidos el personal de oficina y agentes que estaban de descanso, salieron a la calle para regularlo, sobre todo en la parte de Ricardo Soriano y Ramón y Cajal donde existen muchos cruces semafóricos.

El trabajo de Bomberos y Protección Civil también fue esencial en la jornada vivida ayer sobre todo para mantener la comunicación con los centros sanitarios al no funcionar ni internet ni el teléfono. Alrededor de un centenar de actuaciones se contabilizaron entre las que destacan los encierros en ascensores así como la imposibilidad de muchas personas con movilidad reducida de volver sus hogares.

Comercio y turismo

Marbella es una ciudad cuya industria principal es el turismo. Respecto a los hoteles desde Ahecos informan que «las incidencias han sido mínimas al contar con generadores de emergencia» por lo que los turistas «han tenido vida normal en los establecimientos más allá de no contar con datos en los móviles». El comercio se vio afectado, especialmente, por la imposibilidad de pago con tarjeta por lo que muchos de ellos decidieron cerrar. Lo mismo ocurría con algunos restaurantes, bares y cafeterías. «Nosotros no vamos a dar los almuerzos porque no tenemos suministro y no podemos dar un servicio sin calidad», aseguraba una de las trabajadoras de la Venta Los Pacos. Otros, sin embargo, sí decidieron seguir abiertos con los platos de comida fría aunque no podían servir cafés.

Las colas en los supermercados que contaban con grupos electrógenos también estuvieron presentes pues un gran número de vecinos se acercaron a comprar agua y comida en conserva dejando en algunos puntos desabastecidos algunos productos. «Voy a comprar agua y comida fría porque en casa todo es eléctrico y no tengo para cocinar. No sé cuánto va a durar esto y más vale prevenir que curar», aseguraba una vecina en la cola para entrar al Carrefour de Guadalmina.

Por el momento la normalidad ya está restablecida en la ciudad al igual que todas las actividades y servicios.