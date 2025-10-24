Marbella reforma la calle Joaquín Rodrigo de Las Chapas
El Ayuntamiento realiza obras de mejora de la seguridad, la accesibilidad peatonal y la iluminación
Marbella
Viernes, 24 de octubre 2025, 19:22
El Ayuntamiento de Marbella está realizando obras de mejora de la seguridad, la accesibilidad peatonal y la iluminación en la calle Joaquín Rodrigo de las ... Chapas. La actuación, que se desarrollará sobre una superficie de 500 metros cuadrados y que también incluye la reorganización del aparcamiento, responde a una demanda vecinal y estará ejecutada en un plazo aproximado de un mes.
«Desde los distritos trabajamos en coordinación con los residentes y colectivos locales para detectar necesidades y buscar soluciones que mejoren la calidad de vida», ha subrayado el concejal del ramo, Diego López, durante su visita a los trabajos junto al director general del distrito, Carlos Alcalá. El edil ha apostillado que, en este caso, «se trataba de un punto con problemas para el tránsito peatonal debido a la invasión del espacio por vehículos mal estacionados» y ha añadido que con esta intervención «garantizaremos un paso cómodo y protegido para todos».
La necesidad de las obras, trasladada en las reuniones mantenidas entre el Consistorio y los residentes, «era una prioridad, debido a la cercanía de un colegio público», ha indicado López, quien ha informado de que se va a llevar a cabo la renovación del acerado y la reordenación del estacionamiento, pasando de batería a línea, entre las acciones que ejecutarán. Por su parte, Alcalá ha destacado que «gracias a la rápida actuación de la delegación de Obras, pronto contaremos con una calle más ordenada, iluminada y segura, tras una intervención que era muy necesaria en esta zona».
