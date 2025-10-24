Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El edil de Obras, Diego López, durante su visita a los trabajos junto al director general del distrito, Carlos Alcalá. SUR

Marbella reforma la calle Joaquín Rodrigo de Las Chapas

El Ayuntamiento realiza obras de mejora de la seguridad, la accesibilidad peatonal y la iluminación

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:22

El Ayuntamiento de Marbella está realizando obras de mejora de la seguridad, la accesibilidad peatonal y la iluminación en la calle Joaquín Rodrigo de las ... Chapas. La actuación, que se desarrollará sobre una superficie de 500 metros cuadrados y que también incluye la reorganización del aparcamiento, responde a una demanda vecinal y estará ejecutada en un plazo aproximado de un mes.

