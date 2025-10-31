Marbella tendrá recorridos alternativos de autobús urbano y de largo recorrido por el Mundial del Ironman 70.3

El Ayuntamiento y la concesionaria Avanza han establecido recorridos especiales y alternativos en el servicio de transporte urbano y de largo recorrido con motivo del ... Mundial del Ironman 70.3, que se celebrará en la ciudad los días 8 y 9 de noviembre, debido a las incidencias que esta prueba de primer nivel ocasionarán en el tráfico en el municipio.

Todas las rutas se pueden consultar en la página web municipal www.marbella.es. De este modo, se pueden consultar los itinerarios en ambos sentidos de las líneas 1: La Cañada-Plaza Antonio Banderas, 2: La Cañada-El Mirador, 3: La Cañada-El Ángel, 4: Puerto Banús-San Pedro, 5: Puerto Banús-San Pedro-El Salto, 6: La Cañada-Cabopino, 6B: Bello Horizonte-La Cañada, 12: Nueva Andalucía-Marbella-Hospital Costa del Sol.

Largo recorrido

Con respecto al largo recorrido, se podrá únicamente acceder y salir de la estación de autobuses en sentido Málaga-Cádiz, por lo que estos servicios en sentido Cádiz-Málaga deberán utilizar los cambios de sentido de Bello Horizonte y Pinos de Nagüeles para el acceso a la misma.

La línea 79: Marbella-Estepona, en horario de 16 a 18.00 horas, realizará el servicio con normalidad en sentido Marbella, mientras que en el de Estepona lo hará de forma habitual hasta la rotonda Ashmawi, donde se desviará hacia Nagüeles hasta la incorporación a Puerto Banús.

En lo que se refiere a la línea 80 y 82: Coín-Guaro-Monda-Ojén-Marbella, quedan anulados el 8 y 9 de noviembre, debido a la imposibilidad de circular por las vías de conexión entre las distintas zonas hasta las 15.30 horas. A partir de entonces, se restablecerán los servicios y recorridos habituales.