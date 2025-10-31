Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

En la el portal web municipal pueden consultarse los itinerarios que funcionarán los días 8 y 9. Josele

Marbella tendrá recorridos alternativos de autobús urbano y de largo recorrido por el Mundial del Ironman 70.3

El Ayuntamiento y Avanza establecen rutas especiales debido a los cortes de tráfico que provocará la celebración del evento deportivo los días 8 y 9 de noviembre

José Carlos García

Marbella

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:10

El Ayuntamiento y la concesionaria Avanza han establecido recorridos especiales y alternativos en el servicio de transporte urbano y de largo recorrido con motivo del ... Mundial del Ironman 70.3, que se celebrará en la ciudad los días 8 y 9 de noviembre, debido a las incidencias que esta prueba de primer nivel ocasionarán en el tráfico en el municipio.

