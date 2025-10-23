Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Estado actual de las obras de la residencia del Trapiche. Josele

Marbella reanuda las obras de la residencia del Trapiche con la meta de concluir en julio

El proyecto se modifica para contar con unas instalaciones más modernas y con más habitaciones

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:01

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella reanudará antes de que concluya octubre las obras de construcción de la residencia pública de mayores del Trapiche del Prado, según ... manifestaron a SUR fuentes municipales. Los trabajos volverán a este edificio histórico después de haber introducido en el proyecto «una serie de mejoras necesarias» para el «correcto funcionamiento y adaptación a las nuevas necesidades asistenciales», según apuntaron estas fuentes, que han situado en el próximo mes de julio de 2026 el nuevo horizonte temporal para que la segunda ciudad de la provincia cuente con su primera residencia pública.

