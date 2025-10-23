Marbella reanuda las obras de la residencia del Trapiche con la meta de concluir en julio

El Ayuntamiento de Marbella reanudará antes de que concluya octubre las obras de construcción de la residencia pública de mayores del Trapiche del Prado, según ... manifestaron a SUR fuentes municipales. Los trabajos volverán a este edificio histórico después de haber introducido en el proyecto «una serie de mejoras necesarias» para el «correcto funcionamiento y adaptación a las nuevas necesidades asistenciales», según apuntaron estas fuentes, que han situado en el próximo mes de julio de 2026 el nuevo horizonte temporal para que la segunda ciudad de la provincia cuente con su primera residencia pública.

Los cambios permitirán aumentar el número de habitaciones de un proyecto que ya fue ideado con la intención que hacer inicialmente 40 habitaciones dobles (para 80 personas) para después ampliarlo con 28 más y alcanzar las 68 habitaciones. Además, la modificación del proyecto permitirá modernizar las instalaciones e integrar el edificio del Trapiche del Prado con los dos cuerpos principales de la residencia, «creando así un espacio homogéneo, funcional y plenamente conectado», según apunta el Consistorio. «Es un paso decisivo para garantizar una atención de mayor calidad a los residentes y un entorno más cómodo, moderno y accesible», resumen desde el gobierno municipal.

El inmueble fue donado a la administración local por Mateo Álvarez a condición de levantar un centro de mayores. Las obras, junto a la redacción del proyecto, fueron adjudicadas en octubre de 2022 a la constructora granadina Grulop 21 por casi 6,14 millones de euros y contaban con un plazo de ejecución de 15 meses. Los trabajos comenzaron en enero de 2023 y en julio de 2024 estaban a un 70 por ciento de ejecución, pero luego se paralizaron.

Fondos de la Junta y el Estado

Ese mes el Ayuntamiento anunció que recibiría de la Junta de Andalucía 3 millones de euros para la nueva residencia, y la semana pasada la Subdelegación del Gobierno daba a conocer que el proyecto de Marbella es uno de los seis centros de día y residencias que financiará el Ejecutivo central en la provincia. Marbella recibirá de las arcas del Estado 2,79 millones de euros, el 45,49 por ciento del coste inicial del proyecto (6,14 millones).

El Gobierno financiará también una residencia en Alhaurín de la Torre (3 millones), centros de día en Cártama (1,2), Fuengirola (1,16) y Sierra de Yeguas (casi 745.000 euros), y unas instalaciones para personas con demencia en el Centro El Buen Samaritano, de Cáritas Diocesana de Málaga (1,5 millones).