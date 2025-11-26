Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz, durante su intervención en la jornada. SUR

Marbella presenta a los colegios profesionales las nuevas medidas para agilizar las licencias urbanísticas

La nueva ordenanza permite a las entidades certificadoras y colegiales visar y certificar proyectos

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:19

El Ayuntamiento de Marbella ha celebrado hoy en el Palacio de Ferias y Congresos de Adolfo Suárez una jornada técnica dirigida a profesionales del ámbito ... urbanístico con el objetivo de presentar las nuevas herramientas de simplificación administrativa para seguir agilizar la tramitación de licencias de obra. El encuentro, que ha contado con la participación de representantes de colegios de arquitectos, ingenieros, aparejadores, abogados y otros técnicos del sector, ha sido impulsado por la delegación del ramo, cuyo concejal, José Eduardo Díaz, ha explicado que esta acción se enmarca en la estrategia municipal para «reducir los tiempos y trámites administrativos, ofreciendo más vías para que los ciudadanos puedan obtener sus licencias de forma más ágil».

