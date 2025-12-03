Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El asesor de Empleo del Ayuntamiento de Marbella, Alejandro Freijo, ha avanzado algunas de las claves de la cita. SUR

Marbella prepara su Feria de Empleo, con la meta de superar los 5.000 visitantes y las 2.000 ofertas laborales de este año

La cita se celebrará el próximo 5 de marzo con 120 stands de empresas y entidades, charlas, entrevistas y talleres prácticos

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:04

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado la organización de la VIII Feria de Empleo, consolidada como uno de los encuentros más relevantes a nivel nacional ... en materia de generación de oportunidades laborales. La cita se celebrará el 5 de marzo de 2026 en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez, en horario de 9.00 a 18.00 horas, y contará con la participación gratuita tanto de empresas como de asistentes.

