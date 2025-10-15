Marbella pone a punto el gimnasio municipal Rafael Vera con trabajos de mantenimiento de la maquinaria

El Ayuntamiento de Marbella ha llevado a cabo trabajos de mantenimiento y puesta a punto de la maquinaria del gimnasio municipal Rafael Vera, «con el ... objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de sus equipos y ofrecer un mejor servicio a los usuarios». Así lo han destacado los concejales de Obras y Deportes, Diego López y Lisandro Vieytes, respectivamente, quienes han desgranado que las intervenciones han consistido en labores de conservación, limpieza y reparación de las máquinas de cardio y musculación.

En el caso de las cintas de correr, se ha realizado el mantenimiento del motor, los componentes eléctricos y los rodamientos, además de la lubricación de las piezas móviles y la sustitución de paneles, botoneras y bandas desgastadas.

De igual modo, según han señalado, se han efectuado trabajos de revisión y ajuste de elípticas, con limpieza, lubricación de raíles y sustitución de pantallas en mal estado. En el área de musculación se ha procedido a la comprobación de terminales, ajuste de cables con holgura, lubricación de guías de placas y al tapizado de bancos y protectores.

Alargar la vida útil

«Estas actuaciones permiten asegurar que las máquinas se conserven en óptimas condiciones, prolongando su vida útil y ofreciendo mayor seguridad a los deportistas», ha resaltado López, quien ha puesto el acento en el hecho de que el Consistorio «continúa avanzando en su programa de mejora de las instalaciones deportivas municipales, que incluye la renovación de equipamientos, la rehabilitación de pistas y la modernización de espacios destinados a la práctica del deporte». A este respecto, ha señalado que este plan abarca actuaciones progresivas en polideportivos, gimnasios y recintos al aire libre, con el propósito de mantener infraestructuras seguras, accesibles y adecuadas para el uso de la ciudadanía.

Por su parte, Vieytes ha añadido que en dichas instalaciones también se han llevado a cabo, entre otras actuaciones, la reparación de diversas planchas de suelo en la sala de aerobic, la colocación de tableros anclados a la pared y forrado de corcho barnizado para colgar diversas cogidas de barra de peso y prensa y la sustitución de una treintena de pantallas fluorescentes a luz led blanco y cálido.

En este sentido, ha reseñado que con estas acciones el Ayuntamiento «refuerza su compromiso con el deporte local y la conservación de los espacios públicos, asegurando que los equipamientos municipales se conserven en las mejores condiciones para su uso diario y contribuyendo al bienestar y la práctica deportiva de los vecinos de Marbella». Finalmente, ha apostillado que estas intervenciones «también surgen de la conversación de la delegación de Deportes con los usuarios y trabajadores del gimnasio municipal».