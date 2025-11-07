Marbella continúa con su plan de conservación de centros educativos en el CEIP Miguel Hernández

La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara está llevando a cabo la instalación de una rampa de acceso y la rehabilitación de los aseos ... del pabellón del CEIP Miguel Hernández, en el marco del programa de conservación y mantenimiento de centros educativos.

El teniente alcalde sampedreño, Javier García, ha visitado hoy los trabajos junto a la directora en funciones, Isabel Díaz, y ha destacado que «era una actuación muy demandada que va a permitir que estos espacios sean más modernos, luminosos y adaptados a la normativa», al tiempo que ha precisado que «el programa que se está llevando a cabo en los cinco colegios de Infantil y Primaria cuenta con un presupuesto de 1,5 millones para los próximos cinco años con el objetivo de actualizarlos y dar respuesta a sus necesidades».

La obra cuenta con un presupuesto de 55.000 euros y estará finalizada a mediados de diciembre

García ha indicado que la planificación de la obra, que tiene una inversión de 55.000 euros, se ha realizado junto a los equipos directivos y ha explicado que «el año pasado se actuó en los baños del edificio de Infantil, y ahora era el turno de los aseos del comedor y Primaria». Asimismo, ha avanzado que «el plazo de ejecución previsto es de un mes y medio, por lo que estará finalizado a mediados de diciembre» y ha señalado que «la rampa se está ejecutando de manera simultánea para facilitar el paso a los alumnos con necesidades educativas especiales».

Díaz, por su parte, ha explicado que «es un colegio con muchos años de antigüedad y esta reforma era prioritaria, por lo que agradecemos mucho al Ayuntamiento que atienda nuestra peticiones para ofrecer el mejor entorno al alumnado».

Puertas, ventanas, baños...

La obra contempla la demolición completa de solerías y alicatados, la renovación integral de la fontanería empotrada, el saneamiento de tuberías y desagües, la colocación de nueva solería sobre más de 34 metros cuadrados y el revestimiento de más de 17 m² con azulejo blanco brillo. También se pondrán falsos techos, carpintería, puertas, ventilación y cuatro ventanas de cristal climalit, que mejorarán la eficiencia energética del espacio.

Por último, se sustituirá todo el mobiliario sanitario y se instalarán cuatro inodoros baby para Infantil, ocho inodoros para adultos y diez lavabos, además de un aseo independiente para el profesorado.