Marbella optimizará el sistema de videovigilancia e intensificará el control del uso de los vehículos de movilidad personal

El concejal de Seguridad, José Eduardo Díaz, ha mantenido una reunión con los mandos de la Policía Local en la que se han abordado distintos ... asuntos estratégicos en este ámbito, entre ellos la optimización del sistema de videovigilancia, la intensificación de las campañas de tráfico, la ampliación del horario de la Oficina de Atención al Ciudadano de San Pedro Alcántara y el control del uso de los vehículos de movilidad personal (VMP). El portavoz del cuerpo policial, Miguel Ángel Benítez, ha explicado que «estamos llevando a cabo una auditoría completa sobre las cámaras, su ubicación y funcionamiento, con el objetivo de reforzar su rendimiento» y ha señalado que «analizaremos si es necesario recolocar algunos dispositivos o incorporar nuevos puntos estratégicos»

Asimismo, ha destacado que uno de los principales temas que se han abordado ha sido el control del uso de los VMP, como patinetes eléctricos, que desde este año deben contar con seguro obligatorio (SOA). «Vamos a intensificar la vigilancia para garantizar que los usuarios cumplan con la normativa, y hacemos un llamamiento a quienes los utilicen para que circulen de forma correcta», ha subrayado. Benítez ha avanzado que también se reforzará el control de las tarjetas de movilidad, en colaboración con la empresa concesionaria del servicio, Avanza, con el fin de «garantizar el buen uso del sistema y la eficiencia del transporte público municipal».

El Ayuntamiento ampliará el servicio de la Oficina de Atención al Ciudadano de San Pedro, para ofrecer atención en horario de mañana y tarde

El portavoz ha anunciado la intención de ampliar el servicio de la Oficina de Atención al Ciudadano de San Pedro Alcántara, para ofrecer atención en horario de mañana y tarde, y ha destacado la importancia de continuar «reforzando las campañas de tráfico, tanto las que realiza directamente la Policía Local como las coordinadas con la Dirección General de Tráfico».

En el ámbito de personal, ha indicado que «se están finalizando los procesos de promoción interna y de incorporación de 24 nuevos agentes, que se espera concluyan a finales de febrero, así como la incorporación progresiva de nuevos oficiales, subinspectores e inspectores que ya están completando su formación en la academia». Por último, ha señalado que se van a incrementar las actuaciones en el polígono industrial de San Pedro para evitar vertidos incontrolados de escombros y se desarrollará una campaña intensiva para la retirada de vehículos abandonados, con el objetivo de «mejorar la limpieza, la seguridad y la imagen del municipio».