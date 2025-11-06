Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal de Seguridad, José Eduardo Díaz, ha mantenido una reunión con los mandos de la Policía Local. SUR

Marbella optimizará el sistema de videovigilancia e intensificará el control del uso de los vehículos de movilidad personal

El Ayuntamiento velará por el cumplimiento de la normativa por parte de los usuarios de patinetes eléctricos y el correcto uso de la tarjeta de movilidad

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:50

Comenta

El concejal de Seguridad, José Eduardo Díaz, ha mantenido una reunión con los mandos de la Policía Local en la que se han abordado distintos ... asuntos estratégicos en este ámbito, entre ellos la optimización del sistema de videovigilancia, la intensificación de las campañas de tráfico, la ampliación del horario de la Oficina de Atención al Ciudadano de San Pedro Alcántara y el control del uso de los vehículos de movilidad personal (VMP). El portavoz del cuerpo policial, Miguel Ángel Benítez, ha explicado que «estamos llevando a cabo una auditoría completa sobre las cámaras, su ubicación y funcionamiento, con el objetivo de reforzar su rendimiento» y ha señalado que «analizaremos si es necesario recolocar algunos dispositivos o incorporar nuevos puntos estratégicos»

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  4. 4 Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita%u2026»
  5. 5 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  6. 6 Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital
  7. 7 El corte total de Eugenio Gross para la obra del metro de Málaga ya tiene fecha
  8. 8

    Uno de cada cuatro malagueños está en riesgo de sufrir un ictus
  9. 9 Aemet desactiva el aviso naranja por lluvias tras dejar casi 30 litros en Málaga
  10. 10 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella optimizará el sistema de videovigilancia e intensificará el control del uso de los vehículos de movilidad personal

Marbella optimizará el sistema de videovigilancia e intensificará el control del uso de los vehículos de movilidad personal