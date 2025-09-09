Marbella acogerá el IV Open Nacional Promo de Frontenis infantil y cadete

Marbella acogerá del 19 al 21 de septiembre la cuarta edición del Open Nacional de Frontenis y Paleta Goma en las categorías infantil y cadete ... e incluido en el circuito de abiertos del calendario de 2025. La competición está organizada por la Federación Española de Pelota, en colaboración con el Club Frontenis Marbella y la delegación municipal de Deportes.

«Estamos muy orgullosos de volver a albergar un evento de esta magnitud; la cita refuerza nuestro compromiso con el deporte juvenil y permite que nuestros deportistas se midan con rivales de toda España», ha manifestado el concejal del ramo, Lisandro Vieytes. El edil ha recordado además que «gracias a la incorporación de estructuras específicas en la pista de frontón del Palacio de los Deportes Elena Benítez se puede disputar de manera paralela en Marbella y en San Pedro Alcántara».

Participarán 60 deportistas de seis CCAA, y el Club Frontenis Marbella aportará nueve jugadores

En esta edición se darán cita más de 60 jóvenes deportistas procedentes de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Castellón, Valencia y Andalucía. El Club Frontenis Marbella aportará nueve jugadores. El torneo se disputará en las categorías infantiles y cadetes, tanto masculinas como femeninas, y en las modalidades de frontenis y de paleta goma. Los partidos se desarrollarán en el Polideportivo Paco Cantos y en el Palacio de los Deportes Elena Benítez de San Pedro Alcántara.

Los encuentros tendrán lugar el viernes 19 de septiembre, de 16.00 a 23.00 horas, y el sábado 20 de septiembre, de 9.00 a 23.00 horas, ambos en el Polideportivo Paco Cantos y el Palacio de los Deportes Elena Benítez, y el domingo 21 de septiembre, de 9.00 a 15.00 horas, únicamente en el Polideportivo Paco Cantos. La entrega de trofeos se realizará al finalizar los partidos del domingo.