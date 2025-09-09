Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La cita está organizada por la Federación Española de Pelota en colaboración con el Club Frontenis Marbella y la delegación municipal de Deportes. SUR

Marbella acogerá el IV Open Nacional Promo de Frontenis infantil y cadete

El concejal de Deportes: «Estamos muy orgullosos de volver a albergar un evento de esta magnitud»

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:06

Marbella acogerá del 19 al 21 de septiembre la cuarta edición del Open Nacional de Frontenis y Paleta Goma en las categorías infantil y cadete ... e incluido en el circuito de abiertos del calendario de 2025. La competición está organizada por la Federación Española de Pelota, en colaboración con el Club Frontenis Marbella y la delegación municipal de Deportes.

