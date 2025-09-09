Marbella acogerá el IV Open Nacional Promo de Frontenis infantil y cadete
El concejal de Deportes: «Estamos muy orgullosos de volver a albergar un evento de esta magnitud»
Marbella
Martes, 9 de septiembre 2025, 20:06
Marbella acogerá del 19 al 21 de septiembre la cuarta edición del Open Nacional de Frontenis y Paleta Goma en las categorías infantil y cadete ... e incluido en el circuito de abiertos del calendario de 2025. La competición está organizada por la Federación Española de Pelota, en colaboración con el Club Frontenis Marbella y la delegación municipal de Deportes.
«Estamos muy orgullosos de volver a albergar un evento de esta magnitud; la cita refuerza nuestro compromiso con el deporte juvenil y permite que nuestros deportistas se midan con rivales de toda España», ha manifestado el concejal del ramo, Lisandro Vieytes. El edil ha recordado además que «gracias a la incorporación de estructuras específicas en la pista de frontón del Palacio de los Deportes Elena Benítez se puede disputar de manera paralela en Marbella y en San Pedro Alcántara».
Participarán 60 deportistas de seis CCAA, y el Club Frontenis Marbella aportará nueve jugadores
En esta edición se darán cita más de 60 jóvenes deportistas procedentes de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Castellón, Valencia y Andalucía. El Club Frontenis Marbella aportará nueve jugadores. El torneo se disputará en las categorías infantiles y cadetes, tanto masculinas como femeninas, y en las modalidades de frontenis y de paleta goma. Los partidos se desarrollarán en el Polideportivo Paco Cantos y en el Palacio de los Deportes Elena Benítez de San Pedro Alcántara.
Los encuentros tendrán lugar el viernes 19 de septiembre, de 16.00 a 23.00 horas, y el sábado 20 de septiembre, de 9.00 a 23.00 horas, ambos en el Polideportivo Paco Cantos y el Palacio de los Deportes Elena Benítez, y el domingo 21 de septiembre, de 9.00 a 15.00 horas, únicamente en el Polideportivo Paco Cantos. La entrega de trofeos se realizará al finalizar los partidos del domingo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.