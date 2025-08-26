Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, y la responsable de Actividades Deportivas de la Delegación, Marina Moreno. SUR

Marbella oferta 40 plazas gratuitas para deportes en rincones naturales de Málaga

El Ayuntamiento se suma al programa 'Azulea' de la Diputación Provincial, que incluye rafting, wingfoil y barranquismo

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 26 de agosto 2025, 16:57

El Ayuntamiento de Marbella se ha sumado al programa 'Azulea', una propuesta de la Diputación Provincial que tiene como principal objetivo fomentar el deporte al ... aire libre y el conocimiento del medio ambiente. El concejal del ramo, Lisandro Vieytes, ha presentado hoy la iniciativa y ha subrayado que «seguimos ampliando la oferta en este ámbito con más de 40 plazas gratuitas que se desarrollarán en distintos rincones naturales de Málaga». Asimismo, ha precisado que los empadronados en Marbella tendrán prioridad a la hora de inscribirse en las tres actividades organizadas, rafting, wingfoil y barranquismo, y ha afirmado que «queremos que los vecinos de la localidad tengan la oportunidad de disfrutar de modalidades que normalmente no se practican aquí y descubrir otros enclaves únicos».

