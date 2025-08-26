Marbella oferta 40 plazas gratuitas para deportes en rincones naturales de Málaga

El Ayuntamiento de Marbella se ha sumado al programa 'Azulea', una propuesta de la Diputación Provincial que tiene como principal objetivo fomentar el deporte al ... aire libre y el conocimiento del medio ambiente. El concejal del ramo, Lisandro Vieytes, ha presentado hoy la iniciativa y ha subrayado que «seguimos ampliando la oferta en este ámbito con más de 40 plazas gratuitas que se desarrollarán en distintos rincones naturales de Málaga». Asimismo, ha precisado que los empadronados en Marbella tendrán prioridad a la hora de inscribirse en las tres actividades organizadas, rafting, wingfoil y barranquismo, y ha afirmado que «queremos que los vecinos de la localidad tengan la oportunidad de disfrutar de modalidades que normalmente no se practican aquí y descubrir otros enclaves únicos».

Vieytes, que ha estado acompañado por la responsable de Actividades Deportivas de la delegación, Marina Moreno, ha especificado que el calendario arrancará el 14 de septiembre con rafting familiar en el Río Genil (Cuevas Bajas), una cita que contará con 24 plazas y que, como ha detallado, «se desarrollará en un tramo con baja dificultad y es ideal para un público a partir de los 6 años, que podrá utilizar el transporte gratuito que facilitará la delegación desde Marbella».

El 9 de noviembre, cerca de la Térmica en Málaga, tendrá lugar un curso de iniciación al wingfoil, una novedosa modalidad que mezcla surf y kitesurf con mayor nivel de dificultad y para la que se ofertarán ocho plazas en grupos reducidos. La última actividad será el 29 de marzo de 2026 y se ofrecerán 12 plazas para practicar barranquismo en el Copón (Tolox), disfrutando del descenso de cañones en un entorno natural privilegiado.

Marbella será sede de una ruta de senderismo

Moreno ha explicado que el plazo para practicar rafting se abre hoy y que, para cada evento, se activará aproximadamente un mes antes y las inscripciones se pondrán realizar a través de la plataforma Cronos Web, accesible desde la página del Ayuntamiento. «Aunque la prioridad es para los empadronados en los municipios adheridos, si quedan plazas libres 72 horas antes de la actividad, se abrirán al público general», ha apuntado.

Además, Marbella no solo participará como municipio emisor, sino que también será sede de una ruta de senderismo enmarcada en el programa, que tendrá lugar el próximo 12 de octubre en los Monjes, la mina de Buenavista y Nagüeles. «Estará destinada principalmente a los vecinos del municipio de Canillas de Aceituno, con el objetivo de que vengan y conozcan nuestra ciudad y nuestro rico patrimonio natural», ha señalado Vieytes, quien ha recordado que «son iniciativas que se suman a la amplia oferta municipal, que ha contado este verano con más de 5.000 actividades y que consolidan a Marbella como una ciudad comprometida con el deporte para todos los públicos y durante todo el año».