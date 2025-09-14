Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el edil de Obras, Diego López, visitan los trabajos. SUR

Marbella moderniza y refuerza la seguridad en los campos de fútbol

El Ayuntamiento renueva las protecciones para los jugadores en los complejos Antonio Serrano Lima, Luis Teruel y Carlos Sánchez Navarro

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:43

El Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha un plan integral de sustitución de colchonetas de protección en las principales instalaciones deportivas municipales con el ... objetivo de mejorar la seguridad y modernizar los equipamientos. Los trabajos ya se están acometiendo en los campos de fútbol 11 y 5 en el Complejo Deportivo Antonio Serrano Lima. La actuación se suma a las recientes mejoras como la renovación del césped artificial, la instalación de un sistema de riego moderno, la actualización de redes y postes y la habilitación de un acceso independiente a los vestuarios para los equipos visitantes.

