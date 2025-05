Marbella mejora las zonas ajardinadas de los pasajes Salvador Allende y Simón Bolívar

El Ayuntamiento ha llevado a cabo una actuación integral de mejora y embellecimiento del ajardinamiento en los pasajes Salvador Allende y Simón Bolívar. El concejal ... de Parques y Jardines, Diego López, ha resaltado que dicha intervención «está enmarcada en nuestro compromiso con la revitalización y el mantenimiento de los espacios públicos del municipio» y ha incluido la retirada completa de la vegetación existente en las jardineras de ambos pasajes, «que presentaban un estado muy deteriorado y escasa cobertura vegetal». Ha explicado que los trabajos responden a una visión de ciudad basada en una política urbana consiliente, que busca la integración armónica de criterios estéticos, funcionales, sociales y medioambientales. «Desde esta perspectiva, se ha apostado por la plantación de nuevas especies arbustivas de bajo mantenimiento, seleccionadas no solo por su valor ornamental, sino también por su adaptabilidad al entorno urbano y su capacidad para contribuir a la mejora microclimática del espacio», ha indicado.

incorporando una infraestructura moderna y eficiente que optimiza el consumo de agua. El edil ha detallado que la nueva instalación contempla el uso de tuberías de goteo de polietileno de alta densidad, arquetas plásticas estandarizadas, filtros de anillas, electroválvulas automatizadas y programadores electrónicos. «Todo ello permite una gestión sostenible y tecnificada del riego, alineada con los principios de eficiencia energética y respeto medioambiental», ha apostillado.

En este sentido, ha subrayado que las zonas verdes «cumplen un papel fundamental en el bienestar de los vecinos, mejoran la calidad del aire y el estado de ánimo, reducen la contaminación y el estrés y favorecen la biodiversidad urbana y control térmico» y ha destacado que, por ello, «su implantación o renovación no solo embellece el entorno, sino que genera beneficios tangibles en la calidad de vida de los vecinos». Con esta actuación, «el Ayuntamiento de Marbella refuerza su apuesta por una ciudad que evoluciona desde criterios de sostenibilidad integradora, donde la mejora del entorno urbano no se concibe como una suma de intervenciones aisladas, sino como parte de una estrategia coherente que conecta el bienestar ciudadano, la resiliencia ecológica y la calidad del paisaje urbano», ha especificado el concejal. «Se trata, en definitiva, de construir espacios que no solo sean más verdes, sino también más coherentes con los retos contemporáneos de nuestras ciudades», ha añadido.