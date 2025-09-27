Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal de Obras, Diego López, en una de las cuatro rotondas del carril del General. SUR

Marbella mejora la seguridad del carril del General y se prepara para seguir creciendo

El Ayuntamiento inicia la remodelación de este transitado vial del distrito de Las Chapas y lo acondiciona para futuros desarrollos urbanísticos

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Sábado, 27 de septiembre 2025, 11:36

El Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha unos trabajos de remodelación y puesta en valor del carril del General, una vía situada en el ... distrito de Las Chapas muy transitada al estar cerca del Hospital Universitario Costa del Sol y el Instituto de Educación Secundaria Cilniana. El objetivo de estas obras, que cuentan con un plazo de ejecución de tres meses, pasa por mejorar la seguridad de los peatones, «garantizar» la accesibilidad en la calle, pero también «favorecer futuros desarrollos urbanísticos», según ha apuntado el Consistorio. Una actuación, por tanto, de presente, pero que mira ya a los crecimientos que pueda experimentar la ciudad en esta zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un acertante se lleva el bote de 130 millones de euros del Euromillones, que deja un millón en Málaga
  2. 2 El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son
  3. 3 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  4. 4 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  5. 5 La universidad privada UAX Mare Nostrum inicia su andadura en Málaga con 500 alumnos en 17 titulaciones
  6. 6 La policía cree que el menor detenido por asesinato se equivocó de objetivo: «No cometáis el mismo error que en España»
  7. 7 Cambios en el tráfico en Málaga por procesiones y una prueba deportiva
  8. 8 ¿Cuánto se gasta un fan de la San Diego Comic-Con Málaga?
  9. 9 Movilización cofrade en Málaga para encontrar de forma urgente un donante de médula para una niña de seis años
  10. 10

    El boom de la importación de coches nuevos para los concesionarios deja pequeño el puerto de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella mejora la seguridad del carril del General y se prepara para seguir creciendo

Marbella mejora la seguridad del carril del General y se prepara para seguir creciendo