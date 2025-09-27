Marbella mejora la seguridad del carril del General y se prepara para seguir creciendo

El Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha unos trabajos de remodelación y puesta en valor del carril del General, una vía situada en el ... distrito de Las Chapas muy transitada al estar cerca del Hospital Universitario Costa del Sol y el Instituto de Educación Secundaria Cilniana. El objetivo de estas obras, que cuentan con un plazo de ejecución de tres meses, pasa por mejorar la seguridad de los peatones, «garantizar» la accesibilidad en la calle, pero también «favorecer futuros desarrollos urbanísticos», según ha apuntado el Consistorio. Una actuación, por tanto, de presente, pero que mira ya a los crecimientos que pueda experimentar la ciudad en esta zona.

«Son muchos los problemas que presentaba esta calle, tanto para los vecinos a la hora de pasear como para los muchos vehículos que a diario circulan por ella», ha explicado el concejal de Obras, Diego López. El edil ha apuntado que el estado de la calle «requería de una actuación» como la que se está desarrollando, «al encontrarse las aceras y las uniones de los bordillos con la calzada llenas de maleza, ante la ausencia de la mayoría de las arquetas y su consiguiente peligro para los viandantes, la falta también de adoquines en muchas zonas del acerado y al estar rotos varios bordillos, algo que dificultaba la accesibilidad por la zona».

Se renovarán adoquines y bordillos, se arreglarán cuatro rotondas, y habrá iluminación, 80 nuevos árboles y 65 jardineras

Para corregir las deficiencias, se está desbrozando y limpiando una superficie total de 4.000 metros cuadrado de maleza, y se van a reponer casi 100 tapas en las arquetas que además se van a soldar para evitar robos, según detalló el edil de Obras. Igualmente, se van a colocar 97 metros totales de nuevos bordillos y se van a restituir 132 metros cuadrados de adoquines.

La actuación se va a completar con el arreglo y embellecimiento de las cuatro rotondas que hay a lo largo del carril del General, la plantación de 80 árboles y la creación de 65 jardineras, todas ellas de césped artificial para evitar el consumo de agua y utilizando los parterres que hay en la vía. Además, ha añadido el edil, «vamos a pasar a contar con un vial que va a estar iluminado y que va a ser mucho más atractivo en una zona en pleno desarrollo de Marbella».