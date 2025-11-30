Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

De los 68.421 viajeros recibidos en octubre, 53.734 fueron extranjeros. SUR

Marbella se mantiene entre los destinos más rentables de Europa en octubre, con una ocupación hotelera del 72%

Los establecimientos registraron 68.421 viajeros y 246.233 pernoctaciones, con una estancia media de 3,60 noches

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:45

Marbella ha vuelto a reforzar su posicionamiento como uno de los destinos turísticos de referencia en Europa al registrar en el mes de octubre una ... ocupación hotelera del 72,16 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). «Aunque esta cifra es ligeramente inferior a la del año anterior, se enmarca en un contexto de mayor número de establecimientos abiertos, lo que contribuye a una oferta más amplia y diversificada», ha indicado la directora general del ramo, Laura de Arce, quien ha desgranado que durante ese mes, la ciudad recibió 68.421 viajeros, de los cuales 14.687 procedían del mercado nacional y 53.734 del internacional.

