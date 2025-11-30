Marbella se mantiene entre los destinos más rentables de Europa en octubre, con una ocupación hotelera del 72%

Marbella ha vuelto a reforzar su posicionamiento como uno de los destinos turísticos de referencia en Europa al registrar en el mes de octubre una ... ocupación hotelera del 72,16 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). «Aunque esta cifra es ligeramente inferior a la del año anterior, se enmarca en un contexto de mayor número de establecimientos abiertos, lo que contribuye a una oferta más amplia y diversificada», ha indicado la directora general del ramo, Laura de Arce, quien ha desgranado que durante ese mes, la ciudad recibió 68.421 viajeros, de los cuales 14.687 procedían del mercado nacional y 53.734 del internacional.

El total de pernoctaciones alcanzó las 246.233, con una estancia media de 3,60 noches, «datos que reflejan la fortaleza de nuestro municipio tanto entre los visitantes españoles como extranjeros, especialmente dentro del segmento de alto poder adquisitivo», ha señalado.

Los hoteles han generado en octubre 3.739 puestos de trabajo, 125 más que en el mismo mes del año anterior

De Arce también ha resaltado que el ingreso por habitación disponible (RevPAR) se situó en 153,08 euros, mientras que el precio medio por habitación (ADR) alcanzó los 205,65 euros. «Ambas cifras suponen los valores más elevados registrados en un mes de octubre, lo que sitúa a Marbella entre los destinos más con mayor rentabilidad», ha apuntado la responsable municipal, quien ha recalcado que «este crecimiento se enmarca en una tendencia consolidada a lo largo de este ejercicio».

En términos de empleo, el sector generó en octubre 3.739 puestos de trabajo, 125 más que en el mismo mes del año anterior, «demostrando una demanda estable a pesar de la volatilidad del mercado turístico global», ha indicado. «Marbella continúa atrayendo a un perfil de visitante que valora la calidad, la exclusividad y las experiencias diferenciadas, lo que se traduce en sólidos niveles de ocupación y gasto por estancia», ha afirmado la directora de Turismo.