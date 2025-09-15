Marbella mantiene cifras históricas de empleo, con récord de autónomos y más cotizantes
El número de trabajadores por cuenta propia se sitúa en 15.348, mientras la afiliación a la Seguridad Social crece un 2,33% en los últimos doce meses
Marbella
Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:02
Marbella ha mantenido en el mes de agosto unas cifras históricas de empleo, registrando un nuevo récord de autónomos y un crecimiento sostenido de cotizantes ... a la Seguridad Social, con un total de 84.829 afiliados. En términos interanuales, el número de cotizantes ha aumentado en 1.931 personas respecto a agosto de 2024, lo que supone un incremento del 2,33 por ciento.
Asimismo, el número de trabajadores por cuenta propia continúa al alza y alcanza un nuevo máximo, con 15.348 autónomos dados de alta en el municipio. Esta estadística representa una subida de 60 personas respecto al mes anterior y de 455 en comparación con agosto del año pasado, lo que equivale a un crecimiento del 3,05 por ciento.
El asesor del ramo, Alejandro Freijo, ha subrayado que «Marbella es una localidad donde cada vez más personas encuentran oportunidades, tanto por cuenta ajena como emprendiendo sus propios proyectos». En este sentido, ha señalado que «los datos reflejan que avanzamos hacia un modelo económico más diversificado y menos dependiente de la estacionalidad».
Por último, ha destacado que estos resultados son «fruto de un esfuerzo conjunto entre el sector público, las empresas locales y la ciudadanía» y ha añadido que se continuará trabajando en el impulso de políticas que refuercen la formación, el emprendimiento y el acceso a un empleo de calidad en el municipio.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.