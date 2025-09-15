Marbella mantiene cifras históricas de empleo, con récord de autónomos y más cotizantes

Marbella ha mantenido en el mes de agosto unas cifras históricas de empleo, registrando un nuevo récord de autónomos y un crecimiento sostenido de cotizantes ... a la Seguridad Social, con un total de 84.829 afiliados. En términos interanuales, el número de cotizantes ha aumentado en 1.931 personas respecto a agosto de 2024, lo que supone un incremento del 2,33 por ciento.

Asimismo, el número de trabajadores por cuenta propia continúa al alza y alcanza un nuevo máximo, con 15.348 autónomos dados de alta en el municipio. Esta estadística representa una subida de 60 personas respecto al mes anterior y de 455 en comparación con agosto del año pasado, lo que equivale a un crecimiento del 3,05 por ciento.

El asesor del ramo, Alejandro Freijo, ha subrayado que «Marbella es una localidad donde cada vez más personas encuentran oportunidades, tanto por cuenta ajena como emprendiendo sus propios proyectos». En este sentido, ha señalado que «los datos reflejan que avanzamos hacia un modelo económico más diversificado y menos dependiente de la estacionalidad».

Por último, ha destacado que estos resultados son «fruto de un esfuerzo conjunto entre el sector público, las empresas locales y la ciudadanía» y ha añadido que se continuará trabajando en el impulso de políticas que refuercen la formación, el emprendimiento y el acceso a un empleo de calidad en el municipio.