Marbella registra un crecimiento sostenido en empleo, y ha alcanzado los 88.829 trabajadores afiliados. Josele

Marbella mantiene cifras históricas de empleo, con récord de autónomos y más cotizantes

El número de trabajadores por cuenta propia se sitúa en 15.348, mientras la afiliación a la Seguridad Social crece un 2,33% en los últimos doce meses

José Carlos García

Marbella

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:02

Marbella ha mantenido en el mes de agosto unas cifras históricas de empleo, registrando un nuevo récord de autónomos y un crecimiento sostenido de cotizantes ... a la Seguridad Social, con un total de 84.829 afiliados. En términos interanuales, el número de cotizantes ha aumentado en 1.931 personas respecto a agosto de 2024, lo que supone un incremento del 2,33 por ciento.

