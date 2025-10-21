Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El portavoz municipal, Félix Romero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local de hoy. Josele

Marbella da luz verde a la financiación de un plan de transformación social

El Ayuntamiento aprueba la senda financiera de 'Marbella Convive 2030', que se ejecutará con 14 millones de euros de presupuesto, que asumirá la UE en un 85%

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 21 de octubre 2025, 17:49

El Ayuntamiento de Marbella ha aprobado hoy en Junta de Gobierno Local la aceptación de la senda financiera para el Plan de Actuación Integrado 'Convive ... Marbella 2030', un ambicioso proyecto que contempla una inversión global de 14.057.000 euros, de los cuales casi 12 millones de euros serán cofinanciados dentro de las ayudas del plan EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local), enmarcadas en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

