Marbella lucha contra el cambio climático: «Si no tomamos medidas, en cuarenta años tendremos cinco grados más» La ciudad acogió ayer un foro de sostenibilidad dirigido a los jóvenes para concienciarles de la importancia de los retos ambientales

María Albarral Marbella Martes, 1 de abril 2025, 00:53

Las consecuencias del cambio climático ya se pueden sentir tanto en Marbella como en el resto del país con ejemplos como las largas etapas de sequías mezcladas con lluvias torrenciales. Para evitar que la cuenta atrás del reloj siga acelerada y alcanzar en pocos años temperaturas extremas como las de Arabia Saudí o Emiratos Árabes, el Ayuntamiento de la ciudad y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental han respaldado un foro de sostenibilidad que se celebró ayer en el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez.

Aunque el espacio estaba abierto a la población en general, las charlas iban dirigidas a los jóvenes de la localidad que fueron los principales asistentes y quienes han de tomar el relevo y poner en marcha las iniciativas oportunas para ralentizar los efectos de dicho fenómeno.

«Si no se toman medidas todo será más complicado en cuarenta años porque hablamos de unas temperaturas de más de cinco grados más altas, que puede no parecer mucho, pero hablamos de un clima que será más parecido al de Arabia Saudí que al que tenemos actualmente en esta Costa del Sol, que es por el que vienen también los turistas, por ese clima benévolo tanto en invierno como en verano», aseveró el portavoz nacional de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo quien señaló que «si somos capaces de reducir las emisiones y de que el cambio climático no sea más intenso, viviremos en una Marbella que será más calurosa, que lloverá de forma distinta, pero en la que adaptándonos podremos seguir viviendo».

Además de la sensibilización a la ciudadanía y el aporte directo de cada vecino, las administraciones públicas juegan un papel esencial en la lucha contra el cambio climático pues son quienes deben poner en marcha las medidas preventivas de manera general. En este sentido, el teniente alcalde marbellí, Félix Romero, que clausuró el evento señaló que «Marbella tiene el potencial para convertirse en un ejemplo a seguir en materia de adaptación climática, con propuestas en marcha tan interesantes como la apuesta por la movilidad sostenible, la eficiencia energética en edificios públicos e iluminación de viales y la creación de espacios verdes urbanos» a la vez que señaló que «hay que seguir fomentando acciones en esta línea porque la adaptación climática no es solo una responsabilidad, sino una oportunidad para mejorar nuestra calidad de vida y preservar el legado natural de la Costa del Sol para las generaciones futuras».

