Marbella habilita una línea especial de autobús con motivo del Día de Todos los Santos

El Ayuntamiento de Marbella y Avanza habilitarán una línea especial de autobús urbano (L-11) con motivo del Día de Todos los Santos para facilitar ... el acceso al cementerio Virgen del Carmen durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre. Este dispositivo reforzará el servicio de transporte público para atender el aumento de desplazamientos que se produce en estas fechas con motivo de las tradicionales visitas a los camposantos.

La línea L-11, que será operativa exclusivamente durante ambas jornadas, realizará un recorrido circular entre Ricardo Soriano (a la altura de Porcelanosa) y el cementerio, conectando zonas clave del municipio como Marbella Centro, La Patera, Avenida Duque de Lerma, Plaza de Toros, avenida Europa o el mercado de Divina Pastora. El horario de funcionamiento se extenderá desde las 8.30 hasta las 19.20 horas, con salidas cada hora desde ambos extremos del itinerario y paradas intermedias en puntos estratégicos.

Asimismo, en San Pedro Alcántara se mantendrá en servicio la línea 7 durante los días 31 y 1, garantizando así el acceso habitual al cementerio de esta zona. Con esta iniciativa, el Consistorio busca fomentar el uso del transporte público, reducir el tráfico en los entornos de los cementerios y facilitar a la ciudadanía el cumplimiento de las tradiciones en unas fechas especialmente significativas.