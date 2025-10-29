Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El horario de funcionamiento se extenderá desde las 8.30 hasta las 19.20 horas. Josele

Marbella habilita una línea especial de autobús con motivo del Día de Todos los Santos

El servicio facilitará el acceso de los ciudadanos al cementerio Virgen del Carmen durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:48

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella y Avanza habilitarán una línea especial de autobús urbano (L-11) con motivo del Día de Todos los Santos para facilitar ... el acceso al cementerio Virgen del Carmen durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre. Este dispositivo reforzará el servicio de transporte público para atender el aumento de desplazamientos que se produce en estas fechas con motivo de las tradicionales visitas a los camposantos.

