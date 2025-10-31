Marbella limita el impacto de la subida de la basura, que se situará entre 5 y 25 euros

Es uno de los asuntos que centran la actualidad municipal en buena parte de España y que traen de cabeza a muchos ayuntamientos: la aplicación ... del principio 'quien contamina paga' y la obligación de trasladar a los ciudadanos el coste total de la gestión los residuos. El principio lo exige Bruselas y el Gobierno lo ha impuesto legalmente, pero sin establecer cómo, de modo que cada ayuntamiento decide el modo abordarlo y la oposición espera a la decisión. «Vamos a cumplir la ley y no habrá tasazo; no se va a crujir a los ciudadanos», espetó el concejal de Hacienda y portavoz del gobierno municipal de Marbella, Félix Romero, dirigiéndose a la oposición, que esperaba una mayor subida.

La modificación de la tasa que aprobó el Pleno este viernes supondrá un incremento que oscilará entre los 5 euros anuales para una vivienda situada en una calle de quinta categoría y los 25 que abonará un chalé en el casco urbano, según expuso Romero. El edil se mostró «satisfecho» por haber conseguido cumplir con la imposición legal causando «el menor impacto posible» en el bolsillo de los ciudadanos, porque hasta ahora la diferencia entre lo recaudado y el coste del servicio «la asumía el Ayuntamiento con los Presupuestos».

Los partidos piden liberar o bonificar la AP-7, el tercer carril entre Puerto Banús y San Pedro y el tren litoral

El pleno dio luz verde también a otra imposición legal, en este caso la utilización de 7,7 millones de euros de superávit para la amortización de deuda. El portavoz municipal se mostró muy crítico con la obligación de tener que aplicar esta regla. «Esto estaba pensado para los malos gestor, para las administraciones que no ejecutaban su presupuesto, pero a nosotros nos lo están imponiendo por ser buenos gestores, por tener un superávit como consecuencia de un aumento de la recaudación y de la actividad económica, y no lo podremos dedicar a invertir», explicó Romero. Toda la oposición criticó la postura del Consistorio por lamentar la amortización de los préstamos cuando la deuda, entre pública y privada, se sitúa en torno a los 300 millones de euros, mientras Romero respondió que para eso hay un plan de pago aprobado.

Movilidad

Durante la sesión plenaria también se aprobó una moción del PP para exigir al Gobierno central actuaciones inmediatas que resuelvan los graves problemas de movilidad que afectan a Marbella y a la Costa del Sol. El concejal del equipo de gobierno Enrique Rodríguez ha afirmado que «la ciudad no puede seguir atrapada en un atasco continuo que perjudica a miles de personas y deteriora la calidad de vida».

La propuesta, aprobada con el voto favorable de los grupos del PP, OSP y Vox y la abstención del PSOE, incluye la liberalización o bonificación del peaje de la AP-7, la reactivación del tercer carril entre Puerto Banús y San Pedro Alcántara y un compromiso firme con el tren litoral, con plazos y financiación claros.

El pleno ha instado al Ejecutivo central a poner en marcha una directiva europea que exime del IVA a los autónomos que ganen menos de 85.000 euros

En el ámbito económico, el pleno ha instado al Ejecutivo central a poner en marcha la Directiva Europea 2020/285, que exime del IVA a los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros. En este punto, Rodríguez ha recordado que más de 3.000 profesionales en Marbella podrían beneficiarse directamente de esta medida, que ya se aplica en otros países de la UE. «Estamos hablando de personas que cada día generan empleo y riqueza pese a las trabas del Gobierno central», ha subrayado.

Por último, la concejala de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad, Isabel Cintado, ha presentado el manifiesto del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, que contó con el apoyo de todos los grupos políticos excepto Vox.