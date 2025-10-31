Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, conversa con el edil de Obras, Diego López en el pleno de este viernes. Josele

Marbella limita el impacto de la subida de la basura, que se situará entre 5 y 25 euros

El Ayuntamiento dedicará 7,7 millones de euros de superávit a amortizar la deuda por imposición legal

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:40

Es uno de los asuntos que centran la actualidad municipal en buena parte de España y que traen de cabeza a muchos ayuntamientos: la aplicación ... del principio 'quien contamina paga' y la obligación de trasladar a los ciudadanos el coste total de la gestión los residuos. El principio lo exige Bruselas y el Gobierno lo ha impuesto legalmente, pero sin establecer cómo, de modo que cada ayuntamiento decide el modo abordarlo y la oposición espera a la decisión. «Vamos a cumplir la ley y no habrá tasazo; no se va a crujir a los ciudadanos», espetó el concejal de Hacienda y portavoz del gobierno municipal de Marbella, Félix Romero, dirigiéndose a la oposición, que esperaba una mayor subida.

Te puede interesar

