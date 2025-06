Marbella limita el horario de los patinetes en el Paseo Marítimo durante el verano

María Albarral Marbella Martes, 24 de junio 2025, 20:14 Comenta Compartir

Marbella triplica su población en verano y, por ello, el Ayuntamiento de la ciudad ha decidido emitir un bando municipal para regular la convivencia de los patinetes o Vehículos de Transporte Personal (VTP), las bicicletas y los peatones. «El objetivo es que la circulación sea lo más fluida posible, priorizando al peatón, especialmente en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 15 de septiembre por el incremento de población que se registra», ha explicado tras la Junta de Gobierno Local el portavoz municipal, Félix Romero.

Esta medida entrará en vigor el próximo martes. Para informar a la ciudadanía sobre la misma así como de las normas de uso de los patinetes, se van a difundir unos trípticos que se repartirán en distintas delegaciones y en los establecimientos hoteleros.

La administración local no va a aplicar las limitaciones por igual en todo el Paseo Marítimo por lo que lo ha dividido en nueve sectores. El primero va desde Cabopino al puerto de La Bajadilla; el segundo discurre entre la Bajadilla y la calle Antonio Montero Sánchez; el tercero cruza la avenida Duque de Ahumada, desde la calle Rafaela Aparicio hasta la avenida Arias Maldonado; el cuarto desde ese tramo hasta la calle Rafael Cea; el quinto se prolonga hasta Río Verde; el sexto recorre el paseo marítimo Alberto Vidiella hasta la avenida Naciones Unidas; el séptimo se traza en la avenida Julio Iglesias; el octavo desde Playa del Duque hasta el río Guadaiza y el noveno cruza San Pedro Alcántara, desde Río Guadaiza hasta la avenida del Mediterráneo.

De esta manera, los vecinos podrán informarse sobre este bando a través de los trípticos siendo el horario de restricción más repetido en la mayoría de los tramos de 10 horas a 23 horas durante los fines de semana.

«Especialmente en los sitios más transitados es donde le vamos a dar la prioridad al peatón para que no coexista con bicicletas ni patinetes. De esta manera evitamos posibles accidentes y que puedan pasear con tranquilidad», ha añadido el director de Movilidad, Baldomero León

Autobús a Starlite

Igualmente, en lo que respecta a movilidad, el Ayuntamiento va a mejorar este año el servicio de autobús gratuito de Marbella a Starlite con una línea prácticamente circular que pasará a tener de dos a quince paradas y estará en funcionamiento del 2 de julio al 24 de agosto. A este respecto, Romero ha asegurado que «la línea 10 tenía un punto de recogida de viajeros en la Alameda y otro en el propio festival y ahora recorrerá prácticamente el municipio, por lo que creemos que las 4.000 personas que el año pasado la utilizaron se podrán multiplicar en esta edición, no solo los residentes que cuentan con la tarjeta y no quieran utilizar su vehículo particular, sino cualquier turista». El portavoz ha especificado que «habrá doce expediciones al día, con un intervalo de cuarenta minutos entre cada una de ellas, y estarán operativas desde las 20.00 horas hasta las 6.00 de la mañana», al tiempo que ha resaltado que «es una iniciativa que viene a potenciar un evento que se ha convertido en uno de los principales reclamos de la localidad durante la temporada veraniega».

