Marbella lanza una línea de ayudas a deportistas individuales

El Ayuntamiento ha abierto desde hoy hasta el 5 de septiembre el plazo de solicitud de una línea pionera de subvenciones para apoyar a los ... deportistas individuales y por parejas de la ciudad, que estará dotada con 100.000 euros. El portavoz municipal, Félix Romero, ha anunciado la medida tras la Junta de Gobierno Local y ha subrayado que «el objetivo es fomentar el talento en este ámbito y ayudar a sufragar los gastos derivados de la competición», mientras que el concejal del ramo, Lisandro Vieytes, ha resaltado que «es la primera vez que se saca esta partida específica en régimen de concurrencia competitiva».

Vieytes ha indicado que estará abierta a todos los deportistas que lleven al menos un año empadronados en el municipio, con un máximo de 10.000 euros para cada uno de ellos, y ha señalado que «una de las principales novedades es que los menores de edad también podrán optar, a través de una declaración responsable de sus padres o tutores». Ha detallado que «queremos ofrecer una ayuda efectiva que cubra sus necesidades reales», por lo que se incluirán como conceptos subvencionables el material adaptado para jugadores con discapacidad, como sillas de ruedas; servicios profesionales, como fisioterapia; viajes a competiciones oficiales e inscripciones, vestuario y material.

Vieytes ha explicado que «esta nueva línea se enmarca en una estrategia global de apoyo al tejido deportivo que, entre las subvenciones y los diferentes programas, supera los 700.000 euros» ya que, como ha recordado, se suman los 210.000 euros de ayudas para clubes y asociaciones deportivas, cuyo plazo finaliza hoy con la recepción de más de una veintena de solicitudes; los 50.000 euros de la subvención nominativa al club de rugby de la ciudad y, dentro de Marca Marbella, con un importe en torno a los 358.000 euros, se incluye la subvención al Marbella Fútbol Club,; al Costa del Voley, a Sarah Almagro y a Jesús Ríos.

Ayudas

El edil ha especificado que el trabajo que se está desarrollando en esta área se engloba en otros cuatro grandes ejes, además de las ayudas, que son el apoyo logístico a eventos, con más de un centenar organizados o con los que se ha colaborado desde enero; la cesión gratuita de instalaciones, que supone un ahorro de casi 900.000 euros para los clubes locales a través de 40.000 horas de uso; la creación de nuevos equipamientos deportivos y el plan de mantenimiento y modernización de las instalaciones, que está dotado con 7 millones de euros y que acaba de finalizar la renovación del césped del campo de fútbol 11 del Antonio Serrano Lima y, de manera paralela, el inicio de la segunda fase con los cambios de todas las colchonetas perimetrales de los campos de fútbol. Por último, Romero ha informado de que en la Junta de Gobierno Local también se ha aprobado la actuación de transformación urbanística de Camino de los Molinos y se ha dado cuenta de los expedientes del servicio de patrimonio que se han llevado adelante desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, que suman más de una treintena.