Los concejales Félix Romero y Lisandro Vieytes tras la Junta de Gobierno Local. Josele

Marbella lanza una línea de ayudas a deportistas individuales

Esta subvención dotada de 100.000 euros se otorgará también a parejas deportivas y se suma a las actuaciones de dicho área municipal

María Albarral

Marbella

Martes, 19 de agosto 2025, 18:15

El Ayuntamiento ha abierto desde hoy hasta el 5 de septiembre el plazo de solicitud de una línea pionera de subvenciones para apoyar a los ... deportistas individuales y por parejas de la ciudad, que estará dotada con 100.000 euros. El portavoz municipal, Félix Romero, ha anunciado la medida tras la Junta de Gobierno Local y ha subrayado que «el objetivo es fomentar el talento en este ámbito y ayudar a sufragar los gastos derivados de la competición», mientras que el concejal del ramo, Lisandro Vieytes, ha resaltado que «es la primera vez que se saca esta partida específica en régimen de concurrencia competitiva».

