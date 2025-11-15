Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, junto a los ediles de Obras y Deportes y los presidentes del Marbella Basket y el Club Baloncesto Marbella. SUR

Marbella invierte 700.000 euros en una cubierta para la pista exterior del pabellón Carlos Cabezas

Los trabajos han comenzado y se prolongará durante cuatro meses, y la instalación será utilizada por equipos locales y servirá también para eventos y actividades

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:02

El Ayuntamiento de Marbella está instalando una cubierta de 1.200 metros cuadrados sobre la pista exterior anexa al pabellón Carlos Cabezas para optimizar su ... aprovechamiento y garantizar su uso en cualquier época del año, sin que se vea interrumpido por las inclemencias meteorológicas. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha subrayado que los trabajos, que tienen un plazo de ejecución previsto de cuatro meses y una inversión de casi 700.000 euros, se realizan «en coordinación» con las entidades Marbella Basket y Club Baloncesto Marbella «para dar respuesta a sus demandas».

