Marbella invierte 700.000 euros en una cubierta para la pista exterior del pabellón Carlos Cabezas

El Ayuntamiento de Marbella está instalando una cubierta de 1.200 metros cuadrados sobre la pista exterior anexa al pabellón Carlos Cabezas para optimizar su ... aprovechamiento y garantizar su uso en cualquier época del año, sin que se vea interrumpido por las inclemencias meteorológicas. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha subrayado que los trabajos, que tienen un plazo de ejecución previsto de cuatro meses y una inversión de casi 700.000 euros, se realizan «en coordinación» con las entidades Marbella Basket y Club Baloncesto Marbella «para dar respuesta a sus demandas».

El Ayuntamiento espera que que la actuación esté terminada para la próxima primavera. Muñoz ha subrayado que, cuando esté colocada la cubierta, se gana una pista exterior más, pasando de dos a tres. La cubierta está diseñada para preservar la versatilidad del espacio y asegurar el confort de los usuarios, especialmente en jornadas de lluvia o altas temperaturas, según ha apuntado el concejal de Obras, Diego López.

«La instalación incrementa nuestra capacidad para albergar citas y encuentros en esta zona» Lisandro Vieytes Concejal de Deportes

La instalación no sólo será utilizada por los equipos marbellíes, sino que también servirá para «desarrollar diferentes eventos o actividades que requieran de un espacio techado, incrementando así nuestra capacidad para albergar citas y encuentros en esta zona»·, ha apuntado el edil de Deportes, Lisandro Vieytes.

Actuación y desarrollo de los trabajos

La cubierta es de un material denominado chapa autoportante que «es especialmente resistente y fácil de instalar», y se va a colocar además con una pendiente del 0,7 por ciento para que se evacuen las aguas pluviales. Además, se van a poner parasoles fijos de lamas de acero en los laterales sobre las que se colocará una chapa en la que se pondrá el nombre del pabellón.

La obra ha dado comienzo con la retirada de los actuales postes sobre los que se apoyan los focos y las redes, para después pavimentar todo el terreno, colocar los pilares metálicos para la nueva cubierta y, posteriormente, reinstalar las luces y las redes sobre los nuevos soportes sin necesidad de tener que poner de nuevo los antiguos. Igualmente se va a crear una red de saneamiento en el lado oeste.

Los clubes de baloncesto, satisfechos

Por su parte, el presidente del Marbella Basket ha detallado que el club está utilizando ahora mismo tanto las pistas de Carlos Cabezas, como de Serrano Lima y Rubén Guerrero, «y tener aquí las cinco cubiertas centralizadas nos facilita mucho el tema de recursos, de desplazamiento de entrenadores y de material». Ha añadido que la entidad cuenta con 400 jugadores federados y otros 200 de escuela, por lo que «son 600 las familias que se pueden beneficiar de estos trabajos».

Su homólogo del Club Baloncesto Marbella ha explicado por su parte que su equipo profesional lo integran una docena de jugadores y ha valorado también la puesta en marcha de esta actuación.