Marbella investiga el supuesto maltrato a un caballo denunciado en un video viral

«Esto es Marbella, esto es Europa y este es un pobre caballo obligado a llevar a llevar turistas». Con esta frase arrancaba un video ... grabado por una ciudadana extranjera a finales de agosto que se ha hecho recientemente viral, y en el que se mostraba a un coche tirado por un caballo que presenta heridas en las patas y que cojeaba.

El caso ha sido denunciado ante la Guardia Civil, pero el Ayuntamiento de Marbella no ha esperado para actuar. El portavoz del gobierno municipal, Félix Romero, ha anunciado que el Consistorio ha iniciado una investigación de oficio que puede acabar con la pérdida de la licencia del coche de caballos por parte de su titular.

«El caso no es compatible con la de un servicio regulado ni con la imagen de Marbella» Félix Romero Portavoz del gobierno municipal

Romero aseguró que el Ayuntamiento inició una investigación a partir de las imágenes del video y que la actuación no se quedará ahí: «Seguramente tendrá consecuencias», avanzó. El portavoz del gobierno municipal dijo que la situación reflejada en el video «no es compatible con la de un servicio regulado» como este ni «con la imagen de Marbella».

Los que extienden mancha

El portavoz del equipo de gobierno animó a los ciudadanos a que denuncien ante el Ayuntamiento cualquier caso de supuesto maltrato a los caballos o situaciones en las que el animal no presente un buen estado para que, así, el Consistorio pueda actuar directamente. «Cuando conocí el caso, me fui con mi coche a ver todos los caballos que puede y al menos aparentemente todos estaban en buen estado; pero, ya sabemos que quien incumple extiende la mancha sobre los que cumplen», agregó.

Romero señaló que los titulares de las licencias de coches de caballos tienen «un control estricto» por parte del Consistorio, que incluye la presentación de la cartilla de la caballería, de los informes veterinarios, además de las inspecciones a las que se someten por parte de los organismos competentes de la Junta de Andalucía.