Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Turistas junto a un coche de caballos. Josele

Marbella investiga el supuesto maltrato a un caballo denunciado en un video viral

Félix Romero avanza que el caso tendrá «consecuencias» y anima a denunciar cualquier situación ante el Ayuntamiento

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:02

«Esto es Marbella, esto es Europa y este es un pobre caballo obligado a llevar a llevar turistas». Con esta frase arrancaba un video ... grabado por una ciudadana extranjera a finales de agosto que se ha hecho recientemente viral, y en el que se mostraba a un coche tirado por un caballo que presenta heridas en las patas y que cojeaba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  2. 2 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  3. 3 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  4. 4

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  5. 5 El Piropo, nueva cocina non-stop en Málaga
  6. 6

    Preocupación en el Unicaja con Djedovic
  7. 7 Una cadena humana salva a un niño de ser arrastrado por la corriente en una playa de Mijas
  8. 8 Andalucía afronta la crisis de vivienda con una ley que persigue aumentar la oferta para reducir precios
  9. 9 Cuenta atrás para el inicio de las obras del paseo marítimo de Pedregalejo en Málaga
  10. 10

    Karel van Gils: «Un buen jugador va donde va la pelota y en IMEC creemos que estará en Málaga»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella investiga el supuesto maltrato a un caballo denunciado en un video viral

Marbella investiga el supuesto maltrato a un caballo denunciado en un video viral