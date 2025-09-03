Marbella invertirá 1,3 millones de euros hasta diciembre en la mejora de centros escolares

El Ayuntamiento de Marbella invertirá entre el presente mes de septiembre y diciembre 1,3 millones de euros en la mejora de los centros escolares ... gracias al nuevo contrato de mantenimiento de los equipamientos educativos, según ha manifestado a SUR la directora general de Educación, Cultura y Patrimonio, Carmen Díaz.

Las mejoras llegarán a centros ubicados en el casco urbano, Las Chapas y Nueva Andalucía, con un presupuesto de un millón de euros, y a los de San Pedro Alcántara, con una inversión de unos 300.000 euros, y vienen a completar los trabajos desarrollados este verano de cara al inicio del próximo curso escolar, que arranca el próximo día 10. Estas tareas estivales se han centrado en el mantenimiento de carpintería y electricidad, en la pintura y en la limpieza de cristales y baldeos en los patios, mientras que los que se acometerán a partir de ahora serán de mayor envergadura. Se harán desde nuevas pistas deportivas hasta actuaciones en aseos, cambios de puertas y ventanas o la instalación de toldos, según apuntó la directora general de Educación, Cultura y Patrimonio.

Los proyectos están ya definidos y consensuados con los centros escolares, y se desarrollarán con la menor afectación posible a la actividad educativa, incluso trabajando durante las tardes y los fines de semana. Las obras serán ejecutadas por la Delegación de Obras, en coordinación con Educación.

Esta inversión se repetirá a lo largo del ejercicio 2026, lo que asegura la continuidad de la estrategia municipal para modernizar y mantener las instalaciones escolares.