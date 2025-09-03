Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La directora general de Educación, Cultura y Patrimonio, Carmen Díaz. Josele

Marbella invertirá 1,3 millones de euros hasta diciembre en la mejora de centros escolares

Los trabajos se sumarán a las tareas de mantenimiento desarrolladas este verano de cara al inicio del próximo curso escolar

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:53

El Ayuntamiento de Marbella invertirá entre el presente mes de septiembre y diciembre 1,3 millones de euros en la mejora de los centros escolares ... gracias al nuevo contrato de mantenimiento de los equipamientos educativos, según ha manifestado a SUR la directora general de Educación, Cultura y Patrimonio, Carmen Díaz.

