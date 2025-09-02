Marbella invertirá 3,8 millones en el abastecimiento de la zona norte de Nueva Andalucía

El Ayuntamiento de Marbella invertirá 3,8 millones de euros en el abastecimiento de la zona norte de Nueva Andalucía, según ha anunciado el portavoz ... del gobierno municipal, Félix Romero, al término de la Junta de Gobierno Local celebrada este martes, en la que se ha tratado esta iniciativa.

El Ayuntamiento ha iniciado la tramitación del proyecto de obra, que incluye la construcción de un depósito sobre la AP7 con capacidad para alojar 2.700 metros cúbicos y un nuevo sistema para el impulso y la distribución del agua que permitirá desbloquear más de 200 viviendas y primeras ocupaciones pendientes.

Esta infraestructura de abastecimiento de agua en la zona norte de Nueva Andalucía se financia con cargo al canon de mejora hidráulica aprobado recientemente, e incluido en la factura del servicio.