Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El portavoz del gobierno municipal, Félix Romero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local de este martes. Josele

Marbella invertirá 3,8 millones en el abastecimiento de la zona norte de Nueva Andalucía

La actuación, que contempla la construcción de un depósito de 2.700 metros cúbicos, permitirá desbloquear las licencias de más de 200 viviendas

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:51

El Ayuntamiento de Marbella invertirá 3,8 millones de euros en el abastecimiento de la zona norte de Nueva Andalucía, según ha anunciado el portavoz ... del gobierno municipal, Félix Romero, al término de la Junta de Gobierno Local celebrada este martes, en la que se ha tratado esta iniciativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  2. 2 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  3. 3 El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras
  4. 4 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  5. 5 Despiden a un trabajador de baja médica por lumbociática tras pillarlo un detective dando clases de kizomba en una academia
  6. 6 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  7. 7

    Un niño de 11 años es asesinado a tiros en EE UU tras llamar de broma al timbre de una casa
  8. 8 Extinguido el incendio en Monte Coronado en Málaga tras más de 22 horas activo
  9. 9 Un hombre pierde parte de su pensión tras hacerle caso a ChatGPT y jubilarse anticipadamente
  10. 10 Denuncian asentamientos ilegales en la cala del Barranco de Maro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella invertirá 3,8 millones en el abastecimiento de la zona norte de Nueva Andalucía

Marbella invertirá 3,8 millones en el abastecimiento de la zona norte de Nueva Andalucía