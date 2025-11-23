Marbella inicia la última fase de las obras de la nueva piscina de Las Chapas, que estará lista en abril

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado la segunda y última fase de la construcción de la piscina municipal de Las Chapas, y prevé que la ... instalación esté plenamente operativa el próximo mes de abril. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha subrayado durante una visita a los trabajos que «este proyecto era un compromiso adquirido con los vecinos de la zona, que continúa creciendo y que necesitaba contar con un equipamiento moderno y accesible durante todo el año».

La actuación actual completa el vaso ya construido con la instalación de una gran cubierta y un cerramiento integral. «Queríamos que Las Chapas contara con una piscina climatizada, que tendrá una superficie de 25 por 12,5 metros y con poca profundidad porque no está pensada para competiciones, sino para que la disfruten mayores, pequeños y usuarios que necesiten actividades terapéuticas o acuáticas», ha destacado Muñoz tras su visita, en la que ha estado acompañada por los concejales de Obras y Deportes, Diego López y Lisandro Vieytes, respectivamente.

Contará con 130 placas fotovoltaicas y tres depósitos de agua de 12.000 litros de capacidad, con el objetivo de hacer la instalación más eficiente

Además de la cubierta, se colocarán 130 placas fotovoltaicas y tres depósitos de agua de 12.000 litros de capacidad, con el objetivo de hacer la instalación más eficiente. La primera edil ha explicado que «el objetivo es que se pueda usar independientemente de las condiciones meteorológicas y que sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente, con un mantenimiento energético prácticamente cero gracias al autoconsumo y a la reutilización del agua para distintos usos municipales». La intervención incluye nuevas luminarias y la ampliación de la sala de máquinas.

Un a nueva zona

La alcaldesa ha recordado que el proyecto se desarrolla en una parcela de más de 10.000 metros cuadrados donde ya funciona el centro de salud de Las Chapas. La zona deportiva, con una extensión de 3.000 metros cuadrados, incluye una sala de usos múltiples completamente finalizada y destinada a actividades dirigidas como yoga, tai chi o gimnasia, así como nuevos vestuarios y duchas.

La instalación, presupuestada en 1,3 millones, tendrá una cubierta de 750 metros cuadrados y otra de 130 sobre el área de acceso que abarcará el recorrido entre los vestuarios y la piscina

Asimismo, ha detallado que se está instalando una cubierta de 750 metros cuadrados con perfiles de acero anclados al pavimento construido en la primera fase, además de otra cubierta de 130 metros cuadrados sobre el área de acceso, «para que todo el recorrido entre los vestuarios y la piscina quede resguardado». La parte baja del recinto se cerrará con acristalamiento y la parte superior con paneles tipo sándwich, completando así el cerramiento perimetral. Además, se han ejecutado demoliciones, movimientos de tierra y nuevas canalizaciones de pluviales y saneamiento para adaptar la estructura.

La obra, con un plazo de ejecución de seis meses, supondrá una inversión cercana a los 1,3 millones de euros, incluida en una transformación integral de la zona deportiva que ha contado con otras acciones previas por valor de 1,5 millones de euros. «Muy pronto podremos disfrutar de una piscina totalmente equipada y funcional, que complementará la oferta del municipio y acercará este servicio a los más de 16.000 vecinos de Las Chapas», ha concluido Muñoz.