La alcaldesa de Marbella y los ediles de Obras y Deportes en una visita a los trabajos. SUR

Marbella inicia la última fase de las obras de la nueva piscina de Las Chapas, que estará lista en abril

Con el vaso de la instalación climatizada ya construido, los trabajos se centran en la colocación de una gran cubierta y un cerramiento integral

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:55

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado la segunda y última fase de la construcción de la piscina municipal de Las Chapas, y prevé que la ... instalación esté plenamente operativa el próximo mes de abril. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha subrayado durante una visita a los trabajos que «este proyecto era un compromiso adquirido con los vecinos de la zona, que continúa creciendo y que necesitaba contar con un equipamiento moderno y accesible durante todo el año».

