El concejal delegado del distrito Oeste, Alejandro González, y la asesora responsable de Comercio, Carmina Serrano, han presentado la campaña. SUR

Marbella inicia una campaña para mejorar la limpieza del casco antiguo

El Ayuntamiento busca «reforzar la responsabilidad compartida para mantener en perfecto estado esta joya de la corona de la ciudad»

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:05

El Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha la campaña 'Mantén limpio el casco antiguo', que ha incluido la distribución de 1.500 folletos informativos ... en español e inglés 'puerta a puerta' en cada uno de los establecimientos, para concienciar a comerciantes y vecinos sobre el cuidado del centro histórico. El concejal delegado del distrito Oeste, Alejandro González, y la asesora responsable de Comercio, Carmina Serrano, han presentado esta iniciativa, enmarcada en el Plan Turístico de Grandes Ciudades de la Junta de Andalucía y cuyo objetivo principal es «reforzar la responsabilidad compartida para mantener en perfecto estado esta joya de la corona de la ciudad».

