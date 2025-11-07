Marbella inicia una campaña para mejorar la limpieza del casco antiguo

El Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha la campaña 'Mantén limpio el casco antiguo', que ha incluido la distribución de 1.500 folletos informativos ... en español e inglés 'puerta a puerta' en cada uno de los establecimientos, para concienciar a comerciantes y vecinos sobre el cuidado del centro histórico. El concejal delegado del distrito Oeste, Alejandro González, y la asesora responsable de Comercio, Carmina Serrano, han presentado esta iniciativa, enmarcada en el Plan Turístico de Grandes Ciudades de la Junta de Andalucía y cuyo objetivo principal es «reforzar la responsabilidad compartida para mantener en perfecto estado esta joya de la corona de la ciudad».

A este respecto, el edil ha resaltado que la Concejalía de Limpieza «realiza un trabajo constante en esta área, pero la colaboración ciudadana resulta esencial para mantener la imagen del casco antiguo, punto de referencia para visitantes y residentes».

Normas, obligaciones, prohibiciones y sanciones

González ha recordado que entre las normas básicas de convivencia se encuentran respetar los horarios de depósito de residuos, plegar los cartones antes de desecharlos y evitar dejar muebles o enseres fuera de los contenedores sin previo aviso al servicio de recogida.

La iniciativa, que se difundirá también en oficinas y pantallas digitales municipales, incluye las normas, obligaciones, prohibiciones y sanciones. «Esta campaña no pretende asustar, sino sensibilizar; el casco antiguo es patrimonio de todos los marbellíes, y su cuidado depende de la implicación de vecinos, hosteleros y del propio Ayuntamiento», ha concluido Serrano.