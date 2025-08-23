Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La endoterapia ofrece una protección prolongada, de entre seis y nueve meses. SUR

Marbella inicia la campaña de endoterapia para prevenir la procesionaria del pino

Los trabajos priorizan los entornos más sensibles, como centros educativos, parques infantiles y residencias de mayores

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Sábado, 23 de agosto 2025, 19:45

El Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha la campaña anual de endoterapia en el arbolado urbano para prevenir la aparición de la procesionaria del ... pino (Thaumetopea pityocampa), una de las plagas más comunes y dañinas en zonas verdes, especialmente por el riesgo que representa para la salud de la ciudadanía, en particular de los menores y las mascotas. Los trabajos se están desarrollando en estas fechas debido a que la endoterapia requiere un periodo de distribución del producto a través del sistema vascular del árbol hasta alcanzar las acículas. De este modo, cuando nacen las primeras larvas y comienzan a alimentarse, el tratamiento ya se encuentra activo, actuando con la máxima eficacia.

